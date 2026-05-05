La Semana Santa impulsa el empleo en Ferrol, con una caída del paro del 1,44%

En Ferrol, el desempleo cayó hasta las 3.619 personas, uno de los niveles más bajos de la serie histórica Jorge Meis

El tirón de la Semana Santa, que tradicionalmente se traduce en un incremento en la demanda de profesionales para el sector servicios, volvió a notarse en las cifras del paro, que mejoraron en la mayoría de los concellos del área de Ferrolterra. Tal y como refleja el último balance de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, correspondiente al mes de abril, en el conjunto de las tres comarcas el desempleo cayó un 0,86% respecto a marzo, pasando de 8.516 a 8.443 personas sin trabajo.

Por territorios, el entorno de Ferrol perdió 40 parados, de 7.287 a 7.247 en abril –una caída del 0,55%–, mientras que el Eume registró el mayor descenso de las tres áreas, un 3,49% –de 774 a 747–. Ortegal, por su parte, se benefició de una bajada del 1,32%, pasando de 455 a 449 personas en situación de desempleo. Cabe recordar, a este respecto, que a la hora de calcular la diferencia porcentual entre dos períodos el volumen poblacional afecta directamente al resultado, de modo que una discrepancia reducida, por ejemplo, en una localidad con pocos habitantes resultará en un tanto por ciento mucho más elevado que en otra con mayor número de residentes. Es el caso, por ejemplo, de Ortegal, con una bajada del 1,32% con tan solo seis parados menos.

Comparativa

Los positivos resultados del pasado mes de abril se hacen mucho más evidente en su comparativa con anteriores ejercicios. Así, en el conjunto de las tres comarcas, el paro descendió un 4,05% respecto al mes de abril de 2025 –pasando de 8.799 a 8.443 personas sin trabajo–, mientras que la cifra del presente 2026 se confronta con la del mismo período de 2019, última anualidad antes de la pandemia de coronavirus, el desempleo se precipitó un 29,83%, de 12.033 a 8.443. Esto se traduce en que, en siete años –es decir, desde el anterior período considerado de mayor actividad económica–, el desempleo cayó en 3.590 personas, prácticamente una de cada tres en el territorio.

A nivel comarcal, destaca en la comparativa que Ortegal fue la única zona que registró un incremento en el paro respecto a abril de 2025 –concretamente del 2,98%, de 436 a 449 desempleados–, mientras que en el Eume se dio una caída del 3,74% –de 776 a 747– y en Ferrol del 4,48% –pasando de 7.587 a 7.247 personas sin trabajo–. Respecto a 2019, no obstante, las tres áreas de Ferrolterra mantienen los buenos resultados, aun cuando en la comarca ortigueiresa se constataron resultados más bajos que en la ferrolana y la eumesa –22,72%, 29,84% y 33,48%, respectivamente–.

Municipios

En el plano municipal –y excluyendo aquellos concellos con menor densidad poblacional para evitar resultados aberrantes–, el ayuntamiento que registró un mayor descenso porcentual fue Cabanas, alcanzando el 7,8% –de 115 a 106–. Le siguen Ares, con un 5,56% –de 270 a 255–; Neda, donde el paro bajó un 4,2% –pasando de 188 a 180–; y Cariño, con un 3% –pasando de 130 a 126–.

En cuanto a los territorios con mayor número de habitantes, la ciudad naval despidió el pasado mes con 53 parados menos –de 3.672 a 3.619, una de sus cifras más bajas de la serie histórica, pero no la más reducida, de 3.348 en julio de 2025–, es decir, un 1,44% menos que en marzo; al tiempo que Narón fue de los pocos concellos en los que subió el desempleo, concretamente un 1,6%, pasando de 1.740 a 1.768 desempleados.

En el extremo de los municipios en los que subió el paro, además del naronés, se encuentra Mugardos, con un incremento del 2,6% –de 226 a 232–; Fene, que pasó de 518 a 528 (+1,9%); Valdoviño, con un 0,8% más que en marzo –de 242 a 244–; y As Pontes, donde el desempleo aumentó un 0,7% –de 275 a 277–.