Fallece el periodista ferrolano Rafael Taibo

Rafael Taibo Archivo

'En la madrugada de este martes 5 de mayo, a las 3.53 am, hora de Colombia, mi padre, Rafael Taibo Carballo, tomó la última barca en Madrid, España'. Así informaba el hijo del periodista ferrolano del fallecimiento del conocido locutor, nacido en la ciudad naval en 1935, donde cursó sus estudios y, posteriormente, ya en Santiago de Compostela la carrera universitaria hasta trasladarse a trabajar a Madrid.

Su voz fue conocida y reconocida durante muchos años de profesión, no en vano trabajó en Radio Clásica y participó en muchos documentales de Televisión Española. Los de Jacques Cousteau quedarán para siempre asociados en España al nombre de Rafael Taibo.

Rafael Taibo hizo, de hecho, mucho doblaje y su voz figura también en grandes obras del cine como 'El resplandor', donde interpretó (doblando a Scatman Crothers) a Dick Hallorann.

Su familia agradece las muestras de condolencia que están recibiendo y recuerdan que pese a su muerte 'su voz sigue viva'.