El Concello contratará un servicio de detección de drogas para la Policía Local

Un aparato para comprobar el consumo de estupefacientes de la Policía Cedida

El Concello de Ferrol reforzará en un futuro próximo las capacidades de la Policía Local a través de la contratación de un servicio de análisis para determinar el consumo de drogas al volante. Según detalló esta mañana el gobierno ferrolano, durante la última reunión de la Xunta de Goberno Local (XGL), celebrada el pasado lunes, se dio luz verde a este encargo, presupuestado en 26.136 euros –de momento no se ha detallado la duración del mismo–.

La prestación, apuntó el Consistorio, incluye la recogida, transporte, recepción, estudio y posterior entrega de los resultados de muestras de saliva “para a determinación cuantitativa” de la presencia de estupefacientes en el organismo. Así, el ejecutivo de la ciudad naval señaló que la puesta en funcionamiento de este servicio permitirá “avanzar de maneira decisiva” en la lucha contra el consumo de drogas mientras se conduce, “unha das principais ameazas para a seguridade viaria” –según el Ministerio de Presidencia, en 2024 el 48% de los fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido alcohol, estupefacientes o psicofármacos–.

En este sentido, el Concello detalló que, a día de hoy, la Policía Local de Ferrol carece de medios materiales y humanos para realizar estos análisis, por lo que se ha optado por contratar esta prestación a una empresa externa de cara a “asegurar unha resposta eficaz e rigorosa ante este tipo de condutas”. Asimismo, insistió en que la normativa vigente no solo prohíbe categoricamente la circulación bajo los efectos de estas sustancias –incluidas bicicletas y patines eléctricos–, sino que además establece la obligatoriedad de someterse a una prueba de detección de las mismas si un agente de la autoridad lo requiere.

En cuanto al contrato en sí, el gobierno local detalló que el servicio contempla, por una parte, el suministro de los dispositivos para la recogida de fluidos orales, las etiquetas y un sistema de precintado “que garanta a integridade das mostras”. Y, por otra, la recogida de las muestras, su análisis y posterior entrega de los resultados “asegurando en todo momento a cadea de custodia e as condicións de conservación necesarias”. En este sentido, el Consistorio ferrolano incidió en que la adjudicataria deberá recolectar las pruebas en un período máximo de 24 horas desde el aviso en la Jefatura de la Policía Local y emitir los pertinentes informes en un máximo de siete días hábiles.

Estos tests, afirmó el Consistorio, permitirán detectar cocaína, cannabis, anfetaminas y sus derivados –como MDMA o Speed–, opiáceos, metadona o ketamina, así como medicamentos psicotrópicos, como la benzodiacepina –por ejemplo, el Trankimazin– o el zolpidem. De este modo, el ejecutivo ferrolano insistió en que, con esta medida, se da un “paso firme” en la prevención de accidentes.