El BNG denuncia que el tren de ancho métrico sufrió más de 100 supresiones entre enero y marzo

La formación volvió a reclamar la creación de un ente ferroviario gallego AEIG

El grupo parlamentario del BNG denunció esta tarde que, en base a “fontes consultadas” por la formación, el servicio de ancho métrico entre Ferrol y Ortigueira sufrió más de un centenar de supresiones de servicio durante el primer trimestre de 2026. A través de un comunicado de prensa, la formación lamentó la situación actual de abandono de esta prestación pública, señalando que la misma deriva, mayoritariamente, “da mala provisión de unidades ou polo mal estado das existentes”.

En este sentido, los nacionalistas aseguraron que, a día de hoy, los usuarios de este medio de transporte “nunca saben se poderán chegar ao seu destino, se quedarán de camiño, ou mesmo se terán que ser rescatadas polos bombeiros”. El BNG, de esta forma, responsabiliza a los diferentes gobiernos del PP y el BNG de esta coyuntura al dejar “para mellor ocasión” la búsqueda de una solución.

Así, la agrupación anunció que llevará al Parlamento de Galicia una batería de iniciativas de cara a instar a la Xunta, por una parte, a que reclame activamente la transferencia de las competencias de ancho métrico como ya se hizo en otras comunidades autónomas; y, por otra, a que constituya un ente ferroviario propio.