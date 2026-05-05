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Aplazado el Festival Ilustrado de Ferrol hasta finales de mayo
Con una de las actividades ya en marcha, la exposición de pinturas por los escaparates, la programación completa se dará a conocer próximamente
Las previsiones meteorológicas obligan a aplazar la sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol, cuya celebración estaba prevista para este viernes 8 y sábado 9, tal y como acaba de informar el Concello este mismo martes.
Desde el Consistorio comunican el traslado del evento al último fin de semana del mes, viernes 29 y sábado 30, además de advertir la próxima actualización del programa, una vez estén todas las citas cerradas.
En cualquier caso, ya se ha inaugurado la primera actividad del cartel: la exposición de pinturas de Carmen Martín, directora de la Escola Aberta de Arte, compuesta íntegramente por retratos a vecinos y vecinas de la ciudad que se ofrecieron a posar con vestimentas de la época.