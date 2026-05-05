Aplazado el Festival Ilustrado de Ferrol hasta finales de mayo

Uno de los escaparates del barrio de A Magdalena que lucen los retratos a vecinos de Ferrol de Carmen Martín l Jorge Meis

Las previsiones meteorológicas obligan a aplazar la sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol, cuya celebración estaba prevista para este viernes 8 y sábado 9, tal y como acaba de informar el Concello este mismo martes.

Desde el Consistorio comunican el traslado del evento al último fin de semana del mes, viernes 29 y sábado 30, además de advertir la próxima actualización del programa, una vez estén todas las citas cerradas.

En cualquier caso, ya se ha inaugurado la primera actividad del cartel: la exposición de pinturas de Carmen Martín, directora de la Escola Aberta de Arte, compuesta íntegramente por retratos a vecinos y vecinas de la ciudad que se ofrecieron a posar con vestimentas de la época.