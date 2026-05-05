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Aplazado el Festival Ilustrado de Ferrol hasta finales de mayo

Con una de las actividades ya en marcha, la exposición de pinturas por los escaparates, la programación completa se dará a conocer próximamente

Redacción
05/05/2026 13:52
exposición de cuadros de Carmen Martín que están repartidos por escaparates de A Magdalena por el Festival Ilustrado de Ferrol
Uno de los escaparates del barrio de A Magdalena que lucen los retratos a vecinos de Ferrol de Carmen Martín l
Jorge Meis
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Las previsiones meteorológicas obligan a aplazar la sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol, cuya celebración estaba prevista para este viernes 8 y sábado 9, tal y como acaba de informar el Concello este mismo martes.

Desde el Consistorio comunican el traslado del evento al último fin de semana del mes, viernes 29 y sábado 30, además de advertir la próxima actualización del programa, una vez estén todas las citas cerradas.

En cualquier caso, ya se ha inaugurado la primera actividad del cartel: la exposición de pinturas de Carmen Martín, directora de la Escola Aberta de Arte, compuesta íntegramente por retratos a vecinos y vecinas de la ciudad que se ofrecieron a posar con vestimentas de la época.

La pintora en acción, realizando uno de los retratos que se podrán ver, sobre todo, en la calle Real

Los ferrolanos de hoy, a través del filtro de época de Carmen Martín por el Festival Ilustrado

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