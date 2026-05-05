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Ferrol

AJE Ferrolterra organiza un foro de debate centrado en el futuro del sector del mar

La cita, de carácter gratuito, tendrá lugar el próximo día 14 en la sala Curuxeiras

Redacción
05/05/2026 21:35
Foro de diálogo organizado en Curuxeiras por AJE el pasado 2025
AEIG
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La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ferrolterra celebrará el próximo 14 de mayo, jueves, el foro de diálogo ‘Emprender no mar: Oportunidades de futuro’. La cita, de carácter gratuito, tendrá lugar en la sala Curuxeiras del puerto ferrolano entre las 09.30 y las 12.00 horas y para asistir será necesaria una inscripción previa –el formulario se encuentra alojado en la web oficial de la entidad–.

Así, la jornada busca ser “un encontro” centrado en esta área económica, en el que abordarán facetas de la misma como las oportunidades que ofrece a día de hoy; los retos que enfrenta; la evolución del tejido productivo en los últimos años; o su potencial “como motor de desevolvemento económico e innovación en Ferrolterra”. Asimismo, en la propuesta también participará Brais Merino, asesor de transformación digital del recurso Es.Mar de la Xunta de Galicia, que compartirá su experiencia personal en este sector.

Por último, al finalizar la sesión se ofrecerá un ágape a los asistentes para dar continuidad al diálogo de la cita en un formato “máis distendido”.

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