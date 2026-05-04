Reto a la diversidad de gustos del público en la agenda del mes de mayo en Ferrol

centro cívico Domingos a Escena Jorge Meis

Por si no era suficiente la oferta de actividades que propone el tejido asociativo y otras entidades para este mes en Ferrol, con programas tan populares como el de Os Maios de Canido, o la gran cantidad de citas que incluye el VI Festival Ilustrado, la agenda municipal amplía todavía más el abanico. En este marco, mayo se estrenó con la compañía ourensana Delatoute Producciones en el ciclo ‘Domingos a escena’, que incluirá actuaciones con entrada libre todas las semanas en el centro cívico de Caranza, a las 19.00 horas, y continuará con más teatro (profesional y aficionado), mucha música (clásica, blues, folk, indie...), conferencias (de filosofía y de literatura), cine (infantil y adulto), danza, magia y, en cuanto a las artes plásticas, destaca la inauguración de la exposición antológica del pintor y escultor Xoán Braxe.

En el año 2000 se estrenaba el ciclo de teatro amateur que sigue dinamizando en gran medida el espacio cultural de Caranza, “unha das experiencias que nos veñen de atrás”, valora el concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, que resultó “unha idea excelente”, tal como demuestran los “problemas de entrada de xente que ten que quedar fóra” de algunos de los espectáculos, con un aforo que supera las 200 personas. Como “non hai que escatimar recursos para algo que funciona tan ben”, este mes no habrá un solo domingo sin representación, y después de ‘Arsénico por compasión’ será el turno de ‘O parvo’, una comedia a cargo de la compañía Badius, de Zas, el día 10. Continuará el cartel The Sastre, del concello ourensano de Barbadás, con otra comedia, ‘Deus non quere calderilla’, el 17. Antes de volver a las risas, desde Salamanca vendrá Trinomio con ‘Cal y arena’, un drama que se llevará a escena el 24, y despedirá mayo Desfeita, de Vigo, con ‘Ai avoa!’.

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Este martes 5, en este caso dependiente del departamento de Normalización Lingüística, le tocará el turno a Trémola Teatro, a las 18.00 en el Torrente Ballester, dentro del programa infantil ‘Apego’. Las niñas y niños a partir de 4 años se acercarán a la escritora homenajeada en las Letras Galegas de este año, Begoña Caamaño, a través de ‘As letras que voan con nome de muller’.

El miércoles 6, a partir de las 19.00 en el Auditorio de Ferrol, se dará un giro hacia la música con el Concerto das Grandes Agrupacións de Grao Profesional del CMUS Xan Viaño, como en todas las citas mencionadas, con entrada gratuita, aunque en este caso hay que retirar la invitación en la web de Ataquilla.

Próximos días

La música continuará de la mano de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, una entidad que desempeña una “axuda importantísima”, según Ponte Far, en la programación de actuaciones como las dos que proponen este mes. El jueves 7, el Jofre acogerá el último concierto de cámara de la temporada, ‘Cadernos de Loira’, a cargo del pianista Miguel Matamoro, y el viernes 22 subirá al escenario del Auditorio la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por Zoe Zeniodi, con ‘Universos Paralelos’.

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Sin parar ni un día, este viernes 8 empezará el festival de ilusionismo Porta Máxica, que llegará hasta el CHUF y la residencia de mayores de Pardo Bazán, dirigido por un ferrolano que se ha convertido en uno de los “magos moi importantes en Galicia”, Martín Varela. Para todos los públicos, Kayto ofrecerá un espectáculo de calle, a las 17.00 en el Cantón, y a las 20.00 horas actuará Joshua Kenneth en el centro cívico de Caranza.

Al día siguiente, los escenarios serán el mercado de A Magdalena (a las 12.00, Juan Vidal & Meigo Simón), el centro cívico de Canido (13.30, O Ilusionista Xalleiro) y el Jofre (20.30, con profesionales de distintas partes del mundo en la Gala Lorc & Julit, la única cita con entrada del festival, a partir de 7 euros).

El edil de Cultura destacó además dos sesiones divulgativas como la cita “erudita” que estrenará el programa del Festival Ilustrado, este jueves 7, a las 19.30 en el Torrente Ballester. Se trata de una conferencia a cargo de los profesores Manuel Rivas García, de Filosofía, y Eduardo Fra Molinero, de Historia, que disertarán sobre la importancia de la Enciclopedia francesa de Diderot y d’Alambert.

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Asimismo, el martes 12 charlarán en el ciclo ‘Faladoiros Literarios’, que coorganizan el Concello y el Campus Industrial de Ferrol, el escritor Manolo Rivas con el periodista local Xosé Fandiño (Diario de Ferrol), antes de continuar el día 19 con el protagonismo de Xulio López Valcárcel y Medos Romero.

Ponte Far vincula estos dos últimos encuentros a una extensa celebración del Día das Letras Galegas, que reservará para la propia jornada del 17 el concierto de Lenda Ártabra, a las 19.30 en el Torrente Ballester. Antes, el sábado 16, en el Jofre, también se podría enmarcar la actuación de Amancio Prada con motivo del 50 aniversario de su disco dedicado a la poeta Rosalía de Castro.

Dando continuidad a la “intención que temos no Concello de dar a coñecer os nosos grandes mestres pintores”, este viernes 8 se inaugurará una muestra antológica del pintor y escultor ferrolano Xoán Braxe, en el Torrente Ballester, de la misma manera que se realizó con otras referencias como Segura Torrella.

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El programa municipal también ofrece cine infantil gratuito en el Duplex, con pases los domingos 24 y 31, como siempre, a las 12.00 horas, (‘Heidi. El rescate del lince’). Para el público adulto, también sin coste alguno, el miércoles 27 en el Torrente Ballester (‘La feria del crimen’). En este último caso, la proyección se desarrolla en el marco del ciclo Clásicos Inéditos en Versión Española, que ofrece películas “nunca vistas en cines comerciais en España, porque simplemente non estaban dobladas ao español”, explica José Antonio Ponte Far, hasta que se puso manos a la obra Penteo Films, un estudio de doblaje y sonorización localizado en Serantellos.

Además, otra parte fundamental del programa municipal son propuestas musicales como la del cantautor ferrolano Andrés Suárez (con escasas entradas disponibles) o la del jueves 14 en el Torrente Ballester, dentro del ciclo Os Xoves da Capela, con conciertos al precio de 3 euros, y que esta vez protagonizarán los clásicos versionados de géneros como el blues, soul o R&B que caracterizan a Blues do País. En el mismo centro cultural, actuará Uxía el domingo 24, a las 18.30.

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Al día siguiente llegará el turno de la danza con el espectáculo ‘Transeúnte’, a cargo de la compañía Daniel Rodríguez, en el Jofre, un escenario en el que también sonarán temas tan renombrados en el panorama estatal como los de La Habitación Roja (que celebrará su 30 aniversario el sábado 23).

Asimismo, volverán al emblemático escenario las artes escénicas, el jueves 28, de mano de la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, con el festival para escolares ‘Teatro con G’, y el sábado 30, con la adaptación de la obra de Agatha Christie ‘Asesinato en el Orient Express’.