La Xunta inicia los trámites para dotar a Ferrol de suelo industrial

La zona empresarial compartirá parroquia la construcción de la Ciudad deportiva del Racing J. Meis

Ferrol avanza en una asignatura pendiente, la de contar con suelo empresarial en el municipio para la instalación de empresas.

El Consello da Xunta celebrado este lunes dio luz verde al inicio de la tramitación pertinente, que permitirá dotar a la ciudad de su primera bolsa de suelo industrial, la que se convertirá en Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá.

El parque ocupara un espacio de más de 1,6 millones de metros cuadrados y está previsto que se desarrolle en dos fases.

De este modo, el ejecutivo autonómico dio un primer paso con la aprobación la licitación de la redacción del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial (Peose) de esta nueva área industrial, que contará con 1.643.591 metros cuadrados para acoger el asentamiento de nuevas empresas.

El ámbito de actuación cuenta, como se explicó desde la administración autonómica, con una situación privilegiada en cuanto a comunicaciones, ya que dispone de un acceso a la autovía Ferrol-Vilalba (AG-64), tiene la carretera N-655 a menos de un kilómetro y está a tan solo siete del puerto de Ferrol.

Demanda histórica

El proyecto de la Plataforma logística de Mandiá trata de dar respuesta a las demandas de suelo en la comarca, ya que, en estos momentos, tan solo hay disponibles 140.784 metros cuadrados en los 14 parques industriales activos, que suman en conjunto más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficie útil, según se informó tras la celebración del Consello de la Xunta de ayer.

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La zona de Mandiá combinará dos tipos de equipamiento tras la liberación de parte del espacio para la construcción de la Ciudad deportiva del Racing de Ferrol. Sin embargo, tal y como se explicó hace tan solo unos meses, cuando se decidió ubicar esta instalación en la antigua estación de radio, esto no compremetería la dotación de suelo industrial en el entorno de Mandiá, como queda de manifiesto con estos avances acordados ahora.

En el conjunto de la provincia, la Xunta está finalizando la fase C del parque empresarial de Morás (Arteixo), y está tramitando la expropiación de los polígonos industriales de Bértoa (Carballo) y Coristanco. Asimismo, están en fase de tramitación los Peose del nuevo espacio de Cabana de Bergantiños y la ampliación del de la Sionlla (Santiago de Compostela). En conjunto, todas ellas suman una superficie de más de 3,3 millones de metros cuadrados