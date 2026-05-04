La reunión del Foro Cidadán con Renfe se salda con pocos compromisos reales

El Foro no rechaza convocar nuevas protestas como la del pasado mes de noviembre Emilio Cortizas

La reunión programada para esta mañana entre representantes del Foro Cidadán polo Ferrocarril y el responsable institucional de Renfe en Galicia y el gerente de ancho métrico en Asturias y la comunidad gallega para abordar una posible nueva configuración de horarios y tarifas para las conexiones de Ferrol con A Coruña y con Ribadeo no ha dado los resultados esperados. Tal y como detalló al término del encuentro Fernando Ramos, miembro de esta plataforma, fue una cita marcada por la cordialidad, pero escasa en compromisos más allá de trasladar al Ministerio de Transportes sus propuestas.

En este sentido, el portavoz valoró que los responsables de ambos servicios de la empresa pública accediesen a reunirse en Ferrol y su predisposición a escuchar sus demandas, pero a la vez lamentó que en ningún momento “se saíran do guión” más allá de reconocer las deficiencias de esta prestación. A este respecto, relató que, por el momento, Renfe rechaza recuperar al menos una conexión directa entre la ciudad naval y Madrid, dado que ya no se quieren emplear locomotoras híbridas –necesarias en la comarca al no estar electrificadas las vías— y que las rutas actuales hacia la urbe herculina están diseñadas precisamente para servir de enlace con el tren destino a la capital estatal –dado que la prioridad a día de hoy de la compañía pública es apostar por aquellas líneas que ofrezcan rentabilidad–.

Propuestas

Con esto en mente, el Foro planteó una serie de horarios complementarios a los ya establecidos que combinan servicios directos con otros con más paradas, los cuales, pese a verse con buenos ojos, no lograron mayor acuerdo que un compromiso de trasladarlos al Gobierno. En cuanto a la prestación de ancho métrico, detalló el representante, desde Renfe se admiten las carencias de personal y materiales, pero también que es una situación que depende de Madrid –avanzando, eso sí, que pronto se iniciará un proceso para aumentar el cuadro de personal de la antigua FEVE–. Finalmente, los responsables de la empresa pública se comprometieron también a trasladar la petición de concreción para la reunión pendiente con la Secretaría de Estado de Transportes y con la gerencia de ADIF.

En cuanto a las futuras acciones reivindicativas del Foro, Fernando Ramos avanzó que el próximo sábado, día 9, se realizará una concentración en el apeadero de Fene al que seguirá una manifestación hacia la casa consistorial. En esta línea, también se está estudiando si la plataforma participará en el próximo pleno de la Mancomunidade o si lo hará en una sesión extraordinaria monográfica.