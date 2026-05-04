La Diócesis invirtió más de un millón de euros para conservar su patrimonio en 2025

Los trabajos de consolidación de las torres en la concatedral ya han finalizado AEIG

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha hecho públicos los datos de inversión en su patrimonio correspondientes al ejercicio 2025, en una labor más “de transparencia y rendición de cuentas que refleja el esfuerzo conjunto realizado junto a las administraciones públicas”, como han señalado.

Durante el pasado año, la inversión total ascendió a 1.050.003 euros, destinada tanto a la conservación de grandes monumentos arquitectónicos diocesanos (bienes inmuebles) como a la restauración de piezas de imaginería y arte sacro (bienes muebles). “Es una manera de agradecer este compromiso y trabajo por conservar y poner en valor esta herencia que se convierte en un factor de desarrollo en nuestras comunidades”, señala Juan José Novo, delegado de Patrimonio de la diócesis.

Concatedral y catedral

Entre las actuaciones más destacadas figura la actuación llevada a cabo en la catedral de Mondoñedo, donde se han ejecutado obras de renovación en la cubierta —que aún requieren una nueva fase— y la instalación de una nueva iluminación interior, con una inversión superior a los 380.000 euros.

También sobresalen en el mismo capítulo las intervenciones en la concatedral de San Xiao, en Ferrol, donde ya se ha completado la renovación de sus dos torres con una inversión próxima de 201.000 euros, a los que hay que sumar los realizados en el ejercicio anterior.

Asimismo, se han acometido mejoras en el ámbito parroquial destacables, como las obras en la iglesia de Dolores, con una inversión de 134.221 euros, una partida que ha posibilitado dar por finalizadas las principales actuaciones de renovación y mejora del templo. Además, se han realizado mejoras estructurales en templos rurales como Santa María de Sixto (48.460 euros) y Santo Tirso de Portocelo (19.408 euros), junto a intervenciones menores en otros espacios como el monasterio de San Martiño do Couto (5.542 euros), Santa María das Pontes (7.000 euros), Santa María de Neda (3.569 euros), Santa María de Recemel (3.138 euros) y Santa María de Outeiro (3.327 euros). La Diócesis destaca otra mejora importante en la hospedería del Seminario Santa Catalina, en Mondoñedo, donde se han invertido 228.896 euros para la instalación de un nuevo ascensor y la mejora de duchas y baños.

En el capítulo de los bienes muebles se ha desarrollado un importante trabajo de recuperación y restauración de imágenes de gran devoción popular, en su mayoría gracias a la aportación directa de las parroquias.

Entre las piezas intervenidas se encuentran la imagen de San Gregorio en Mondoñedo, san Ramón en Anca, San Claudio en la parroquia del mismo nombre, el Sagrado Corazón en As Neves y la Virxe do Rosario en San Pedro de Loira. Todas las actuaciones han contado con los permisos de la Comisión de Patrimonio de la Xunta.

Desde la Diócesis subrayan que todas estas actuaciones son fruto de la colaboración entre la Xunta y las diócesis gallegas, aportando la administración autonómica el 44,7% del total (469.716,87 euros), mientras que la diócesis ha asumido el 37,6% (395.493,37); la Fundación Endesa (149.991) ha contribuido con el 14,28% y la colaboración de concellos y parroquias ha alcanzado el 3,31% (34.790 euros).