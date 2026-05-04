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Ferrol

Jornada sobre retos de la docencia universitaria, en Ciencias do Traballo

La actividad estuvo organizada por el Grupo de Innovación Docente en Economía e Dereito (Ecolab) que coordina la profesora Asunción López Arranz

Redacción
04/05/2026 20:46
Retos de la docencia universitaria, en Ciencias do Traballo
Un momento de la jornada celebrada en el Salón de Graos
Cedida
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El Salón de Graos de la Facultad de Ciencias do Traballo do Campus Industrial de Ferrol acogió este lunes la jornada“Equidade, Transversalidade: Retos Actuais da Docencia Universitaria”, organizada por el Grupo de Innovación Docente en Economía e Dereito (Ecolab) que coordina la profesora Asunción López Arranz.

 Participó profesorado de la Universidade da Coruña (UDC); de la Universidade de Vigo (UVigo); de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), en Argentina; de la Oxford Brookes University, en Inglaterra; y de la Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro Law School (FGV Direito Rio), en Brasil

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