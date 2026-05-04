Jornada sobre retos de la docencia universitaria, en Ciencias do Traballo

Un momento de la jornada celebrada en el Salón de Graos Cedida

El Salón de Graos de la Facultad de Ciencias do Traballo do Campus Industrial de Ferrol acogió este lunes la jornada“Equidade, Transversalidade: Retos Actuais da Docencia Universitaria”, organizada por el Grupo de Innovación Docente en Economía e Dereito (Ecolab) que coordina la profesora Asunción López Arranz.

Participó profesorado de la Universidade da Coruña (UDC); de la Universidade de Vigo (UVigo); de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), en Argentina; de la Oxford Brookes University, en Inglaterra; y de la Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro Law School (FGV Direito Rio), en Brasil