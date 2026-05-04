El papel de la Inteligencia Artificial en la Moda, en la jornada ‘The future of fashion talent’

Un momento de una edición anterior del evento Cedida

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá este jueves, a partir de las 10.00 horas, la cuarta edición de la jornada ‘The Future of Fashion Talent’ que organiza el periódico líder en información económica del negocio de la moda, Modaes, en colaboración con el Campus Industrial y con el apoyo del Clúster Gallego Textil Moda (Cointega) y el Concello.

El objetivo de esta cuarta edición, que se presenta bajo el lema ‘Máis aló do ChatGPT – IA, Emprego e Moda’, es el de analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la cadena de valor de la industria de la moda y en la empleabilidad. La jornada se centrará en estudiar cómo la IA influye en los departamentos de diseño, producción, sostenibilidad, gestión o en la toma de decisiones. Del mismo modo, también se profundizará en el uso que se le está dando a esta herramienta tecnológica en las principales empresas del sector en España.

Programa

El programa de la jornada incluye dos mesas redondas, la primera de ellas, titulada ‘Hard, soft e outros skills nun momento de cambio’, dará comienzo a las 10.30 horas. En ella, participarán el director de Recursos Humanos de Tendam, Ramón Amorós, la Team Leader para Reino Unido e Irlanda en Luxetalent, Susana Duarte, el presidente del Clúster Gallego Textil Moda (Cointega), Javier Guerra, y la integrante del Grupo de Polímeros del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña (UDC) y coordinadora del máster en Tecnoloxía Textil e Moda Sostible que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Belén Montero.

A las 12.30 horas está previsto que se celebre la segunda de las mesas redondas, ‘E a creatividade para cando? IA, ecodeseño e novos paradigmas’, en la que intervendrán la fundadora y creadora de la marca de moda femenina The-Are, Rocío Botella, la conselleira delegada de Lady Pipa, Rocío Gómez, el cofundador de Elpulpo, José Antonio Chacón, y la integrante del Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia artificial (Lidia) del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información y das Comunicacións (Citic) de la Universidade da Coruña (UDC) y directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes, Verónica Bolón.

Habrá además dos ponencias: ‘Da sustentabilidade á IA: que está a facer a moda’, a cargo de la fundadora de Modaes, Pilar Riaño, y otra, que aún no se ha desvelado.

‘The Future of Fashion Talent’ está dirigido a toda la comunidad universitaria, al tejido empresarial de la comarca así como al público general interesado.

Las personas que quieran asistir de manera presencial, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, o seguir el evento a través de la ‘home’ de Modaes tendrán que inscribirse, antes de las 14.00 horas del miércoles, en la página web www.thefutureoffashiontalent.com.