El ejecutivo local adjudica la gestión de los campamentos I+D a Servicios Deportivos Galicia

Instantánea de la edición 2025 de los campamentos de verano Cedida

En el marco de la última XGL, el gobierno local aprobó la adjudicación, por un importe de 128.920 euros, de la coordinación y ejecución de los campamentos de conciliación Ferrol I+D a la empresa Servicios Deportivos Galicia. El contrato, según detalló el alcalde, José Manuel Rey, tendrá una duración de un año –incluyendo esta prestación para verano, Navidad y Semana Santa–, con la posibilidad de prorrogarlo por otro más.

En este sentido, el regidor explicó que el importe se abonará en dos anualidades, en función del número de horas de cada propuesta. De este modo, para 2026 se destinarán 115.473 euros, correspondientes a 6.492 horas de trabajo y 13.446 para 2027 (756 horas). Así, el regidor señaló que los campamentos de verano tendrán una duración de 44 días –23 en julio y 21 en agosto–, el navideño, ocho y el de Semana Santa, tres.

“Estes campamentos permiten aos nenos e nenas desfrutar de actividades saudables e de lecer, mentres sus familias traballan”, aseguró Rey Varela, insistiendo en que la conciliación era uno de los “eixos prioritarios da nosa acción de goberno”.