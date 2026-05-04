El Concello destina cerca de 420.000 euros a proyectos de infraestructuras en Canido y Caranza

La antigua tortillería y los inmuebles contiguos serán demolidos Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol destinará un total de 417.113,56 euros para acometer tres actuaciones en infraestructuras urbanas en los barrios de Canido y Caranza, concretamente para la eliminación del tapón de la calle Muíño do Vento y la mejora de la accesibilidad en un tramo de Poeta Pérez Parallé, en la primera de estas zonas y en los viales que rodean la unidad vecinal 5 en la segunda.

En el caso de la barrera arquitectónica situada en la confluencia con Alonso López –en la plaza de la Tahona–, el alcalde, José Manuel Rey, detalló este mediodía que la Xunta de Goberno Local –XGL– dio luz verde al proyecto de expropiación por tasación conjunta de tres parcelas para, posteriormente, acometer la intervención. Se trata del edificio que años atrás acogió una tortillería y los dos inmuebles anexos, que en su conjunto suman una superficie de 169 metros cuadrados. “É un tapón urbanístico que existe dende hai moitísimo tempo no barrio de Canido”, explicó el regidor, detallando que los terrenos son suelo consolidado “cualificado no sistema local viario”.

Por separado, la parcela 1, en la que se sitúa el antiguo establecimiento de hostelería, cuenta con un espacio de 122 metros cuadrados y será expropiado por un justo precio de 56.812,78 euros; la 2 es de 26 metros y está valorada en 2.078,35 euros; y la 3 suma 21 metros con un coste de 1.678,67 euros. En este sentido, Rey Varela avanzó que la intervención, que se redactará una vez finalice el procedimiento iniciado este lunes –la aprobación se publicará en el DOG y en la web municipal–, implicará la demolición de los tres inmuebles para poder urbanizar el entorno y dotarlo de aceras.

Accesibilidad

También en el barrio de Canido se localiza la segunda actuación, la “transformación accesible” del tramo de la calle Poeta Pérez Parallé entre Ínsua y Muíño do Vento. En este caso, la XGL dio luz verde a la adjudicación de las obras, que acometerá la firma Canarga por un importe de 267.784 euros y que tendrá un plazo de ejecución de ocho meses. En este sentido, en alcalde detalló que la empresa responsable del proyecto ofreció un plazo de garantía de cinco años, cuatro más del mínimo exigido en los pliegos técnicos.

El proyecto en Pérez Parallé incluye también la pavimentación del vial Jorge Meis

“O proxecto inclúe unha reorganización do espazo público para adaptalo ás esixencias actuais de mobilidade”, avanzó, detallando que, en relación a las aceras, se van a ganar 960 metros cuadrados de “superficie transitable”. Entre otras características, José Manuel Rey afirmó que se instalará pavimento podotáctil “para evitar resbalóns e deterioros”; se renovará parcialmente la iluminación, aportando 22 nuevas farolas –trece viarias y nueve peatonales, estas últimas más bajas que las actuales para que no las bloqueen los árboles–; y se sustituirá la marquesina existente a día de hoy.

No obstante, el aspecto más llamativo de esta intervención es que “aproveitando” la reforma de las aceras, se acometerá también la pavimentación de este tramo, de unos 2.174 metros cuadrados. Asimismo, una vez concluida la rueda de prensa, el regidor ferrolano aportó algunos detalles adicionales, como que se aumentará ligeramente la cota del vial de cara a evitar que se produzcan nuevos daños por el crecimiento de las raíces de los árboles, además de ampliar los alcorques de los mismos.

En cuanto a la tercera actuación, en este caso en el barrio de Caranza, Rey Varela señaló que se trata de un proyecto muy demandado por los residentes, permitiendo mejorar la accesibilidad de los cuatro bloques que componen la unidad vecinal 5 –20, 24, 25 y 27–, en los que viven 140 familias. Las obras, que se acometerán en el ámbito de las calles Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, correrán a cargo de la compañía Civis Global por un importe de 88.759 euros y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Momento de la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local Jorge Meis

“Atendemos a unha reivindicación histórica”, aseveró el alcalde, detallando que la iniciativa “contempla a creación de itinerarios accesibles e a mellora dos recorridos peonís”. Así, profundizó, se elevará la cota de la acera hasta la altura de los portales a través de una plataforma de 16 centímetros de altura que, además, contará con varias rampas con sus correspondientes barandillas. Completará la obra la instalación de pavimento podotáctil y el desarrollo de nuevas plazas de aparcamiento adaptadas.

Museo de Ferrol

Por otra parte, el regidor ferrolano detalló que el Concello continúa avanzando en el desarrollo del futuro Museo de Ferrol, aprobándose en la mañana del lunes el inicio de los trámites con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude “para a creación, cualificación e integración no Sistema Galego de Centros Museísticos” de este nuevo activo municipal. En este sentido, José Manuel Rey incidió en que, si bien el acuerdo hace referencia al comienzo del procedimiento, en la práctica esta gestión se encuentra ya “moi avanzada”, hasta el punto de que “moi pronto virá a adxudicación” de las obras de reforma y adaptación del centro Torrente Ballester.

De este modo, el regidor puso en valor el convenio firmado el pasado 2025 con la Xunta para la puesta en marcha de este recurso cultural, patrimonial y turístico.