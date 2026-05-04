El Ciclo de Animación de AGS Productions en el Ateneo Ferrolán invita a revivir las sesiones continuas

Ateneo Ferrolán ciclo de animación de AGS Productions Jorge Meis

El Ateneo Ferrolán acoge durante este mes de mayo, todos los lunes, un Ciclo de Animación en el que se proyectan cortometrajes de AGS Productions durante una hora y media. La iniciativa destaca por un formato en el que se trata de recuperar parte de la tradición que se desarrollaba en las llamadas sesiones continuas, donde cualquiera podía entrar y salir a su antojo, aprovechando en este caso la duración de escasos minutos de las películas. Además de haber celebrado una de estas citas este mismo lunes 4, en la misma jornada se inauguró una nueva muestra pictórica que se suma a las aclamadas fotografías de David Couce (@davidcouce).

La propuesta de AGS Productions, que se abre al público de manera completamente gratuita, se estrenó a finales del pasado mes de abril y continúa durante todo mayo, con las próximas sesiones los lunes 11, 18 y 25, de 19.00 a 20.30 horas.

Tal como trasladan desde el Ateneo, los cortometrajes que se proyectan, de entre 3 y 6 minutos de duración aproximadamente, comparten personajes aunque no es necesario seguir un orden para disfrutar de los mismos. Por este motivo y debido al formato del programa, algunos de los títulos se repiten en las distintas sesiones.

Entre los alrededor de diez cortos que ya se han podido ver en el Ciclo de Animación de AGS Productions figuran ‘A forza de Breogán’, en el que el rey galaico se convierte en superhéroe; ‘O Apalpador e compañía’, una de las animaciones en las que el creador aprovecha los personajes de la Navidad de distintas culturas, y ‘A primeira viaxe en tren galega’, una historia contada al más puro estilo cartoon clásico.

AGS Productions, una plataforma con cerca de 30 años de trayectoria, mediante historias cortas y sencillas, trata de revalorizar la identidad cultural propia al mismo tiempo que resalta la importancia de reconocerse a sí mismo y aceptarse en un contexto de diversidad.

Exposiciones

‘Paisaxes de Ferrolterra’ es el título de la exposición con la que se estrena el fotógrafo fenés David Couce, que aunque es la primera vez que exhibe su trabajo en este formato ya lo venía haciendo ante miles de seguidores en sus redes sociales. “Por petición popular” se amplió esta muestra, que se suma a la inaugurada este lunes.

En la sala 2, ya está disponible la obra del pintor cordobés Olegario Cosano, que en esta ocasión propone una muestra basada en retratos y en paisajes que acercarán al visitante a su particularidad artística, en la que predomina la intensidad cromática y escenas con una marcada narrativa visual.