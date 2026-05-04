El Camino inglés vuelve a registrar aumento de peregrinos en abril

Varios viajeros iniciando ruta en Ferrol Daniel Alexandre

Tras un bajón significativo de usuarios en el inicio del año, con una caída destacada en enero de hasta el 21% de peregrinos, la ruta del Camino Inglés sigue su proceso, casi habitual, de incremento de viajeros. Este itinerario jacobeo registró el pasado mes de abril un aumento del 3% en el número de caminantes con respecto al mismo período de 2025. Este incremento se mantiene en una línea similar al resto de rutas, que suben, en un su conjunto, un 4% la ocupación de excursionistas.

En total, han sido 88.106 los viajeros, en su mayoría extranjeros –31.718 españoles por 56.388 de otros países– los que han realizado su peregrinación a Santiago en lo que va de año. Con respecto al trayecto que nace en Curuxeiras, hasta la fecha han sido ya 5.267 los viajeros, con 2.327 llegados de territorio nacional frente a 2.940 extranjero.

Cabe recordar que es habitual que en los primeros meses del año los turistas internacionales superen en número a los españoles.

Otro dato publicado por la oficina de atención al peregrino compostelana y que guarda relación con la ocupación actual del Camino Inglés es que, en los últimos días, la llegada de caminantes diaria se supera los 100 (178 el 3 de mayo).

Hay que tener presente que este domingo concluían ruta muchos viajeros que aprovecharon el puente del Día del Trabajador para realizar la ruta de peregrinación.

En lo que respecta al punto de inicio del recorrido jacobeo, la gran mayoría, el 94,84% (4.995 personas), comenzaron la expedición en Ferrol, frente a tan solo el 3,44% (181 caminantes) que lo han hecho desde A Coruña. También iniciaron marcha desde Narón 26 ciudadanos, 25 de Reino Unido, 18 de Irlanda, seis de Neda y cinco más que partieron de Fene.

La evolución mes a mes, a excepción de enero que se perdieron viajeros como consecuencia de la sucesión de temporales, siempre ha sido de incremento de usuarios con respecto a 2025 y también mensualmente, siguiendo la habitual línea ascendente de esta época del año. Así, en enero fueron 125 (-21%) los viajeros que cubrieron este itinerario; 243 (+1%) lo hicieron en febrero; 907 (+11%) en marzo y 3.484 (+4%) en abril (Semana Santa).

En lo que respecta al mes en curso, cabe destacar la llegada a Compostela de 500 personas solo entre los días 1 y 3, de modo que no es aventurado decir que mayo, muy probablemente, será mejor que el de 2025.

Las motivaciones de los viajeros son en su mayoría religiosas (43,38%), frente al 18,91 que no las tienen y un 32,37% que manifiestan otros intereses para realizar la peregrinación. Los extranjeros que más se dejan seducir por este trayecto jacobeo son portugueses, italianos, ingleses, estadounidenses y alemanes. Con respecto a los españoles, la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Galicia son las que más viajeros aportan.