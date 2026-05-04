El BNG plantea mejoras y arreglos para el bulevar de As Pías

Los nacionalistas quieren incrementar la masa arbórea en el primer tramo del vial AEIG

El grupo municipal del BNG planteó este lunes al gobierno local, en el marco de la última comisión de Urbanismo, una serie de mejoras y arreglos para el relativamente nuevo bulevar de As Pías. A través de una nota de prensa, el edil nacionalista Roberto Montero detalló que la propuesta se basa en “tres ideas co fin de facelo máis verde, arranxar os defectos de construción e rematar dunha vez a obra”.

Así, la agrupación solicita la plantación de más unidades arbóreas en el tramo comprendido entre Porta Nova y la carretera de la Trinchera. Más concretamente, el nacionalista reclama más vegetación, por un lado, en el segmento entre la plaza Rafael Bárez y la glorieta de la calle Nueva de Caranza en el margen del parque Pablo Iglesias; y, por otro, desde esta misma rotonda hasta la de la FE-11 por el lado de Santa Comba.

En cuanto a deficiencias, Montero Castrillón denuncia que el Concello recepcionó las obras de As Pías sin que se subsanasen sus defectos, entre los que se encuentran las canalizaciones de pluviales en las zonas de aparcamiento. A este respecto, el concejal señala que las tuberías bajo las rampas de acceso a las plazas de movilidad reducida no tienen capacidad suficiente en días de mucha lluvia, generando grandes acumulaciones de agua, algo que se agrava al colocar el alcantarillado en la parte superior de estos desniveles, instando al Consistorio a su reparación lo antes posible.

Por último, en relación a la finalización real del proyecto, el representante del BNG apremió al ejecutivo ferrolano a acometer las obras de remodelación del último tramo, entre el extremo sur de la plaza de Porta Nova –a la altura de la calle Ingeniero Andrés Comerma– y carretera de Castilla. A este respecto, el nacionalista afeó que no se plantease el proyecto ni durante las obras de As Pías, ni tras su conclusión, criticando que no exista una previsión de ejecución.