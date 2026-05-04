Ferrol

Daniel López abrirá un restaurante de cocina tradicional

El cocinero ferrolano, que este domingo echaba el cierre a su proyecto de cocina innovadora y de fusión tras 16 años, apuesta ahora por regresar a sus raíces 

Montse Fernández
04/05/2026 21:29
Dani Camiño do inglés
López, el domingo, instantes antes de iniciar su último servicio en O Camiño do inglés
Jorge Meis
"Nos vemos en Covas". Así acaba el escueto comunicado que el chef ferrolano Daniel López acaba de lanzar en sus redes sociales. 

Como se recordará, hasta la fecha no quiso avanzar sus próximos proyectos, y aunque no ha dado detalles sobre el futuro, sí ha explicado que su próximo proyecto se centrará en una apuesta muy distinta, una cocina más de raíz, tradicional y basada en el producto que tanto ha abanderado, el de su ciudad.

Esta cocina resulta cada vez más cara e imposible de defender en los tiempos que corren

El cocinero de O Camiño do Inglés asegura sentirse apenado y liberado tras el cierre y reconoce que han sido tantos los mensajes de apoyo y tan grande el interés por lo que hará próximamente que se sentía "obligado de algún modo" a ofrecer algo más de información.

Adiós Camiño do Inglés, hola Dani

Sobre el motivo del cierre, "muy meditado desde hace ya un año", explicó que está muy claro, que ya no cree en el modelo por el que lleva tantos años apostando. Los precios son cada vez más elevados y esta cocina que yo he defendido hasta ahora resulta cada vez cara e imposible de mantener en mi ciudad en los tiempos que corren".

