Daniel López abrirá un restaurante de cocina tradicional
El cocinero ferrolano, que este domingo echaba el cierre a su proyecto de cocina innovadora y de fusión tras 16 años, apuesta ahora por regresar a sus raíces
"Nos vemos en Covas". Así acaba el escueto comunicado que el chef ferrolano Daniel López acaba de lanzar en sus redes sociales.
Como se recordará, hasta la fecha no quiso avanzar sus próximos proyectos, y aunque no ha dado detalles sobre el futuro, sí ha explicado que su próximo proyecto se centrará en una apuesta muy distinta, una cocina más de raíz, tradicional y basada en el producto que tanto ha abanderado, el de su ciudad.
El cocinero de O Camiño do Inglés asegura sentirse apenado y liberado tras el cierre y reconoce que han sido tantos los mensajes de apoyo y tan grande el interés por lo que hará próximamente que se sentía "obligado de algún modo" a ofrecer algo más de información.
Sobre el motivo del cierre, "muy meditado desde hace ya un año", explicó que está muy claro, que ya no cree en el modelo por el que lleva tantos años apostando. Los precios son cada vez más elevados y esta cocina que yo he defendido hasta ahora resulta cada vez cara e imposible de mantener en mi ciudad en los tiempos que corren".