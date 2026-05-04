Aprobado un nuevo paquete de subvenciones nominativas, en esta ocasión para entes sociales

El alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este lunes, dio luz verde a un nuevo paquete de subvenciones nominativas, tras la aprobación la semana pasada de un primer lote para entidades del ámbito deportivo. En esta ocasión, como relató el alcalde, José Manuel Rey, estos convenios serán de corte social con asociaciones solidarias que desenvuelven su labor en el término municipal.

Así, la cuantía más elevada de esta remesa de acuerdos irá destinada a Teima Down Ferrol, que recibirá 40.000 euros para el desarrollo de su programa ‘Participando, inclusión na vida adulta’. De igual modo, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) se beneficiará de una ayuda de 33.000 euros tanto para desarrollar su actividad diaria como para sufragar su servicio de interpretación de lengua de signos.

La entidad ASCM, por otro lado, percibirá 20.000 euros que se destinarán al asesoramiento de personas con alguna discapacidad y para facilitar su movilidad a través del transporte adaptado. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFAL Ferrolterra), recibirá 15.000 euros para su proyecto ‘Estimulanet’, mientras que Asotrame recibirá 4.000 euros. En estos últimos dos casos, el objetivo de las ayudas es mejorar la calidad de vida de los usuarios y de su entorno cercano.