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Ferrol

Se reanuda la senda entre carretera Baja y Casa do Mar

La actuación permitirá habilitar un camino de 70 metros y salvar un desnivel de doce

Redacción
03/05/2026 22:04
Cartel informando de la actuación
AEIG
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Un tiempo inestable y, sobre todo, la aparición inesperada de una tubería obligaron a la empresa adjudicataria, Noia Success Infraestructuras y Servicios, a suspender las obras de construcción de una senda peatonal entre el aparcamiento norte de la carretera Baja del puerto y los jardines de la Casa do Mar. Como se recordará, los trabajos, adjudicados por un importe de 82.000 euros, para habilitar un camino, ahora inexistente, por el lateral del talud del antiguo cargadero de mineral.

Se trata de una intervención que abarca alrededor de 70 metros de longitud, con los que se salvarán los 12 metros de desnivel existente en condiciones de accesibilidad, y que supone la dotación de los servicios necesarios, incluida la iluminación. Tras solventarse el contratiempo, la firma tiene de plazo tres meses para finalizar los trabajos.

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