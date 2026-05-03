Mar no halla relación entre las patologías de la almeja y la crisis productiva

La producción de almeja ha descendido drásticamente en los últimos años Emilio Cortizas

No hay razones patológicas en el alarmante descenso de producción de almeja en las rías gallegas, incluida la de Ferrol. El Programa de Control de Patoloxías en estos bivalvos realizado por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– en los últimos años revela que no se ha hallado una relación entre las enfermedades de las especies analizadas –las más importantes: babosa, fina, rubia y japónica– y la caída de las poblaciones que se viene constatando desde hace más de cinco años.

El informe, que se llevó al Consello de Goberno de la Xunta el pasado 13 de abril, apunta que a través de la monitorización de distintos puntos fijos repartidos a lo largo de la costa se han podido procesar alrededor de 10.000 unidades de estos bivalvos de manera individualizada y que, con esa información, se ha confeccionado un listado de organismos simbiontes y alteraciones patológicas.

De todos esos datos se deduce que la mayoría de estos patógenos no causan daño en las almejas en condiciones de normalidad y que, si lo hacen, no llegan a provocar efectos negativos en los bancos marisqueros. Y esto es así en los de toda Galicia, según el estudio que en breve se publicará en la página del Intecmar.

En ese sentido, el informe concluye que no se han identificado tampoco agentes infecciosos –eso sí, detectables por histología, es decir, observando al microscopio el estado de los tejidos y la presencia de organismos simbiontes y alteraciones patológicas, así como daños en los propios tejidos– que “poidan asociarse cos descensos de produción das distintas especies de ameixas rexistrados nos últimos anos”.

La relevancia de este informe radica, entre otras cosas, en el largo periodo de análisis. Se trata de un estudio retrospectivo que comenzó en 2001 y finalizó en 2024, es decir, más de veinte años. Esta última fecha no significa que se vaya a dejar de analizar la situación zoosanitaria de especies comerciales de almeja en Galicia, sino todo lo contrario; servirá de base para mantener una monitorización completa y continuada de toda esta información.

Con todo, el estudio identifica también tres riesgos potenciales para los bancos marisqueros: la modificación del patrón de comportamiento de simbiontes que actualmente no producen efectos adversos –como el M. tapetis–; la proliferación en los tejidos de simbiontes presentes normalmente a bajas intensidades, con repercusión en la funcionalidad de los órganos afectados –como el Perkinsus olseni– y el incremento de los niveles de prevalencia de agentes patógenos que en condiciones normales se encuentran en niveles muy bajo.