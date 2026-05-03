La pesca de anguila en la ría de Ferrol se extenderá hasta el 30 de septiembre

Los pósitos solicitaron el levantamiento de la veda por un período menor del máximo permitido AEIG

Las embarcaciones de los armadores de las cofradías de Ferrol y Barallobre que tengan en su permiso de explotación autorizado el arte de nasa buitrón o anguila podrán pescar esta especie hasta el 30 de septiembre en las zonas delimitadas en el plan de extracción aprobado por los servicios técnicos de la Consellería do Mar.

En los últimos meses se ha avivado el debate sobre la necesidad de proteger esta especie y la Unión Europea, a través de un reglamento aprobado en enero de este mismo año, estableció la prohibición de “practicar actividades pesqueras comerciales de anguila, durante un periodo mínimo de seis meses entre el 1 de abril de este año y el 31 de marzo del siguiente”.

En cumplimiento de la normativa, los pósitos han solicitado el levantamiento de la veda durante un periodo menor, es decir, de cinco meses que comenzaron el pasado viernes, aunque no ha tenido efectos por tratarse de festivo y del fin de semana, cuando no se permite la actividad extractiva.

Las zonas en las que se autoriza la pesca están milimétricamente delimitadas y se localizan en la desembocadura de los diferentes cauces que vierten a la ría. Así, se permite en la ensenada de A Malata; en la de Punta dos Castros, en Mugardos; en la zona del astillero de Navantia Fene; en las ensenadas de Caranza, O Montón y A Gándara, así que en las de As Xubias y A Ostreira, ambas en Fene. La suma total de la superficie en la que se pueden echar las nasas es de cerca de cuatro kilómetros cuadrados.

Además, las nasas para anguila podrán usarse en horario diurno y las de buitrón, tanto de día como de noche.