La escala del ‘crucero de la Antártida’, primera de las cinco de mayo en el puerto

El nombre del trasatlántico es un homenaje al buque de las exploraciones árticas y antárticas de finales del XIX y comienzos del XX Jorge Meis

El ‘Fram’ se sumó este domingo a la ya larga lista de cruceros que han visitado el puerto de Ferrol desde que en el año 2004 lo hiciera el primero de la lista, el ‘Black Prince’. Los algo más de 300 pasajeros que viajan a bordo y que a última hora de la tarde zarparon rumbo a la isla británica de Guernsey, en el Canal de la Mancha, desembarcaron en Curuxeiras en una mañana poco apacible al principio pero que fue mejorando con el paso de las horas.

El buque es el segundo de la temporada de cruceros de este año en el puerto de Ferrol y el primero de un mes de mayo que, como el de agosto, registrará cinco escalas. En el conjunto de 2026 serán, si no hay imprevistos, cancelaciones o incorporaciones de última hora, un total de 24, de las más altas del organismo portuario desde que se introdujo en el mercado de los cruceros.

Homenaje a un mito

El ‘Fram’ tiene unas características que lo hacen diferente al crucero estándar. Además de concebirse como un homenaje al barco de madera que, en su época –finales de XIX y comienzos del XX– llegó más al norte y más al sur del planeta, y en el que viajaron los grandes exploradores noruegos, como Nansen, Amundsen o Sverdrup, es conocido por cubrir el itinerario entre la Antártida y la Patagonia, si bien en esos viajes limita a 200 el número de pasajeros –la tripulación está formada por 80 trabajadores–.

Tras el ‘Fram’, el puerto de Ferrol espera ahora la llegada de otros cuatro trasatlánticos. Serán los días 14, 16 y 17, así como el 26. El primero en arribar será el ‘Scenic Eclipse’, un barco que ya entró en ocasiones anteriores en la ría y que tiene capacidad para 228 pasajeros. Dos días después llegará uno de los más grandes de cuantos recibirá Ferrol este año, también un ‘clásico’, el ‘Ambition’, de 216 metros de eslora y un pasaje que, en plena ocupación, puede superar las 1.400 personas. El 17 regresa el ‘SH Diana’, 192 pasajeros, y, para finalizar, el ‘Amadea’ –600 pasajeros–.

Diez entre junio y septiembre

A partir de ahí, en la temporada alta, entre los meses de junio y septiembre, la ciudad naval asistirá a la llegada de una decena de barcos, un hecho insólito, pues representan cerca de la mitad del total de escalas previstas para el presente año.