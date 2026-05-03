La ciudad naval despidió el mes de enero con su segunda mejor cifra de licencias de obra

La comarca de Ortegal no registró ninguna nueva licencia en enero Emilio Cortizas

La ciudad naval despidió el pasado mes de enero registrando uno de sus mayores volúmenes de licencias de obra de toda la serie histórica del Instituto Galego de Estatística (IGE), que se remonta al año 2020. En total fueron diez los permisos concedidos, la misma cifra para esta mensualidad que en el ejercicio 2023 y superada únicamente por la del pasado 2025, con doce.

En este sentido, cabe señalar que en abril de 2024 el pleno municipal aprobó la nueva ordenanza para la agilizar la tramitación de estas licencias, que buscaba reducir el tiempo de las mismas a tres meses. No obstante, pese a entrar en vigor poco después, sus efectos todavía no son apreciables. De hecho, observando las diferentes anualidades en su conjunto, se puede observar que, si bien se dio un importante salto en 2023 respecto a ejercicios anteriores –de los 67 permisos de 2020, los 65 de 2021 y los 66 de 2022 se pasó a 95–, a partir de ese momento apenas se han presentado variaciones salvo en 2025, donde hubo una importante caída –de 94 en 2024 a 86 el año pasado–.

De igual modo, al tratarse de un procedimiento relativamente largo –la nueva normativa acorta el tiempo en Urbanismo y facilita la incorporación de documentación, pero sigue siendo necesario contar con los pertinentes informes técnicos, por ejemplo–, tampoco se ven reflejadas en las cifras las últimas medidas autonómicas para impulsar la rehabilitación de viviendas, que como señaló el pasado mes la concejala Blanca García, afectarán principalmente a las licencias del presente 2026.

A nivel comarcal, el área de Ferrol fue, por su volumen poblacional, la que registró un mayor número de procedimientos, concretamente una veintena –los diez de la ciudad naval más tres en Fene, dos en Mugardos, otros tantos en Valdoviño y uno en Ares, Narón y As Somozas–, seguida del Eume, con ocho –seis en Pontedeume y dos en As Pontes–. En cuanto a Ortegal, no se tramitó ningún permiso durante el mes de enero en todo el territorio.

En comparación con el mismo período de ejercicios anteriores, el entorno ferrolano se mantuvo a la cabeza de toda la serie histórica, si bien los años 2025 y 2026, con 20 licencias cada uno, distan mucho del comienzo de año más ‘potente’ del listado, el de 2023, en el que se alcanzaron los 26 permisos –en parte gracias a repuntes en Narón y Cedeira, con cinco cada uno, pese a que tradicionalmente tienen arranques de ciclo mucho más lentos–. Sin embargo, si hay algo que llama la atención es la situación de la comarca del Eume, pues los mencionados ocho procedimientos de enero de 2026 suponen todo un récord.