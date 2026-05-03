Jornada de puertas abiertas en el Arsenal de Ferrol con visita a la fragata 'Álvaro de Bazán'

Algunas de las personas que quisieron conocer el buque por dentro Jorge Meis

Pese a la lluvia persistente de primeras horas de la mañana de este domingo, numeroso público pasó por el Arsenal de Ferrol con motivo de la celebración de una nueva edición de puertas abiertas enmarcada en la Jornada Histórica de la Armada, con la que se conmemora el V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán, primer marqués de Santa Cruz.

Por tal razón, se han organizado actos en todo el país, así como el habitual engalanado general de instalaciones y unidades militares.

Además del acceso a las instalaciones navales, se abrieron también las de la escuela de especialidades Antonio de Escaño, ambas en horario de mañana y de tarde.

La menor afluencia de público con respecto a otras ediciones permitió a los asistentes recrearse con una vista más calmada en la que pudieron ver las dependencias de la Armada por dentro y también disfrutar de la impactante estampa de sus fragatas en las dársenas.

Asimismo, se realizaron recorridos por el interior de la ‘Álvaro de Bazán’, la primera de las cinco F-100 que da nombre a esta clase de buques de guerra.