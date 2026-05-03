El precio medio del alquiler en Ferrol se disparó un 55% durante el último lustro

Esteiro es, según los datos del Observatorio, el tercero más caro a nivel de alquileres Jorge Meis

El precio de la vivienda, especialmente aquella en régimen de alquiler, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ferrolanos. La evolución del mercado en los últimos años, si bien relativamente más estable, se muestra pareja a la de la venta de inmuebles, en tanto a que mantienen una tendencia al alza que ha llevado a muchos vecinos a solicitar al Concello la declaración de zonas tensionadas algunos barrios de la urbe naval, como es el caso de Canido o A Magdalena.

Y es que, como muestran los últimos datos de arrendamiento en los grandes municipios gallegos del Observatorio da Vivenda de la Xunta, existe una gran disparidad entre la información que aporta el gobierno gallego en sus estudios mensuales y la realidad de los índices inmobiliarios de portales de referencia, como Idealista o Fotocasa. Así, mientras que el mapa autonómico establece una media de 6,2 euros por metro cuadrado en la ciudad naval, los mencionados dominios web la sitúan en los 8 y 9 euros, respectivamente –lo que supone una diferencia del 29,03% en el primero de los casos y del 45,1 en el segundo–.

Comparativa

Sin embargo, aun en base a las cifras más bajas del Observatorio, se puede constatar una tendencia ascendente, pasando de los 4 euros de 2021 a 4,1 en 2022, 4,5 en 2023, 5,2 euros en 2024 y, finalmente, 5,8 durante el ejercicio 2025; es decir, que en el último lustro se registró un incremento medio en el arrendamiento del 55%. Esta evolución es incluso más pronunciada según las cifras de los portales de referencia, con un incremento del 60% desde 2021 en el caso de Idealista –de 5 a 8 euros por metro cuadrado– y del 81,45% en el de Fotocasa –de 4,96 a 9–.

En esta misma línea, el valor medio por inmueble también se ha disparado en este período. En el caso de los portales web, con información más limitada al respecto, se constata que el coste promedio por un apartamento de 90 metros cuadrados en Ferrol en el año 2021 se situaba en unos 450 euros, mientras que en 2026, como recoge Fotocasa, alcanza ya los 780 euros, lo que supone un incremento del 73,3% en tan solo cinco años. En cuanto a los datos del Observatorio da Vivenda, el precio medio, en base a la fianza depositada, se situaba en los 378,4 euros al comienzo del ciclo, subiendo hasta los 588,6 en el presente ejercicio (+55,5%).

El informe autonómico, por otra parte, permite abordar la evolución económica del mercado en un período más amplio, concretamente desde 2014, mostrando cómo esta tendencia al alza se ha ido acelerando de forma significativa en los últimos años. Así, en la mencionada anualidad, el coste promedio de un piso en Ferrol se situaba en 300,7 euros, pasando a 307,3 en 2015; 321,8 en 2016; 330,2 en 2017; 330,5 en 2018; 349,1 en 2019 y 359,7 en 2020. Con estos datos presentes, se concluye que el incremento porcentual entre 2014 y 2021 fue del 25,8%, es decir, que en los últimos cinco años se registró una subida de más del doble que en los siete ejercicios anteriores.

De hecho, incluso ajustando los precios a la inflación, el aumento en el coste de la vivienda en Ferrol continúa siendo más que notable. Según la calculadora del IPC que se encuentra en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), los 300,7 euros que costaría al mes un domicilio de 90 metros cuadrados en marzo de 2014 se traducirían a 390,01 en 2026 –con una tasa de variación del 29,7%–, por lo que el incremento en el precio seguiría siendo del 50,9% en doce años.

Grandes ciudades

Otro aspecto interesante del informe periódico de la Xunta es que permite establecer una evolución comparativa con las otras grandes ciudades de Galicia, tanto en términos de valor medio del inmueble como en el número de fianzas formalizadas por ejercicio. De este modo, se puede observar que al inicio de la serie histórica, Ferrol se situaba como la más barata de las siete urbes por un margen significativo, siendo la siguiente en orden ascendente Lugo, con un precio de 310,4 euros, seguida de Ourense (344,1) y Santiago (390,5 euros).

No obstante, doce años más tarde, la ciudad naval ha pasado de la séptima a la quinta posición en el listado autonómico, superando a Lugo, que a comienzos de 2026 registró un precio medio de 548,3 euros, y Ourense, de 583,7. Eso sí, la diferencia con el resto de urbes del listado es más que significativa, siendo la cuarta Santiago, con 630,2 euros, 41,6 más que Ferrol, mientras que la más cara de toda la Comunidad es Vigo, con 705,9 euros –117,3 más–.

En cuanto al número de fianzas firmadas –un dato menos relevante al estar mayoritariamente basado en el propio volumen poblacional–, la ciudad naval volvió a registrar, con 1.089 rúbricas, el valor más bajo de los grandes municipios. Sin embargo, sí que resulta interesante su evolución respecto a 2014, en tanto a que en dicha anualidad la diferencia con el resto de urbes era más que notable –se constataron 444 contratos frente a los 699 de Pontevedra y 1.087 de Lugo, un 57,4 y un 145,2% más, respectivamente–, mientras que en el pasado 2025 dicha disparidad es mucho más reducida –15,5% respecto a la urbe pontevedresa (1.258) y 74,3% frente a la lucense (1.899)–.

Distritos

Por otra parte, el informe del Observatorio da Vivenda también muestra las diferencias de precio y el número de contratos firmados por distrito dentro de un mismo término municipal –en los portales de referencia, únicamente se ofrecen dichos datos en Idealista, pero solo en tres barrios y en relación al coste por metro cuadrado–. Asimismo, este recurso autonómico permite comparar las cuantías mes a mes, lo que permite observar la evolución en cada zona.

De este modo, el área más cara de la ciudad es el barrio de A Magdalena, con un importe promedio por vivienda de 621 euros a marzo de 2026 –once más que en enero–, seguido de Caranza, de 584,3 (3,4 más); Esteiro y Recimil, por 572 –80 céntimos por debajo de inicios de año–; Ferrol Vello, por 568,9 –con la mayor subida en tres meses, de 13,1 euros–; los dos Ensanches, por 555,9 (7,5 euros más); y Catabois-A Malata-San Pablo-San Xoán, con 515,3 euros, 6,8 por encima de comienzos del ejercicio. Curiosamente, en la relación de distritos de la ciudad naval de enero se hace mención al área de A Graña, A Cabana y San Felipe, con un importe medio de 440 euros, mientras que en la más actualizada, de marzos, no aparece.

En el caso del portal Idealista, como se señaló, únicamente se incluyen los barrios de Caranza, Esteiro y el centro –este último sin detallar que zonas abarca–, estableciendo un precio por unidad de suelo de 7,9; 8 y 8,6 euros, respectivamente.

No obstante, lo que sí muestra otro dominio web, el de Fotocasa, son las variaciones en el importe final dependiendo de las características del inmueble. Así, en términos de tamaño, los hogares de menos de 100 metros cuadrados tienen un coste medio de 763 euros, que se dispara hasta los 832 cuando se supera dicha superficie. Por número de habitaciones, los estudios se sitúan en un promedio de 593 euros, que suben hasta los 688 con dos habitaciones, 773 para los de tres y 824 euros a partir de cuatro estancias.