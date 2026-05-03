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Ferrol

El Museo de la Armada recibe el cuadro ‘La Naval de Manila’, del pintor de batallas Ferrer-Dalmau

Se exhibirá de manera permanente en Ferrol por deseo del empresario Diego Castillejo

Redacción
03/05/2026 12:30
Museo Naval inaguración exposición III centenario do Departamento Marítimo do Norte
Obras de la exposición del tercer centenario de la creación del Departamento Marítimo
Daniel Alexandre
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El Museo Naval de Ferrol exhibe desde el pasado 24 de abril la obra “La Naval de Manila’, un óleo sobre lienzo del conocido ‘pintor de batallas’ Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los artistas de más prestigio internacional del arte contemporáneo, explican desde la Armada.

El cuadro fue entregado en depósito al Museo Naval de Madrid en enero pasado por su propietario, el empresario filipino-español Diego Castillejo Preysler, residente en Manila, CEO de Indra Group y presidente de la Cámara de Comercio de España en Filipinas. Es, subrayan fuentes de la Armada, por “expreso deseo suyo” que esta obra se exhibirá en el Museo ferrolano, pasando así a cubrir un vacío existente, al ser el único centro filial que no contaba con una obra de este pintor.

‘La Naval de Manila’ representa la victoria de los marinos españoles sobre una flota holandesa superior en número. Ocurrió el 7 de octubre de 1646 y, recuerda la Armada, evitó la “invasión protestante de las Filipinas”.

La nueva obra del Museo Naval de Ferrol se exhibe en la sala 2, dedicada a las expediciones oceánicas de la Armada entre los siglos XVI y XVIII, y puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro, en el antiguo presidio de San Campio, es decir, de martes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y los sábados, domingos y festivos, desde las 10.30 hasta las 13.30. 

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