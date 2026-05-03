Charla de la SGHN sobre elementos centinela en la conservación de espacios naturales

Charla de Rafael López Loureiro sobre su proyecto 'Sombras que buscan Luz' Daniel Alexandre

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) organiza para el viernes 8 de mayo la conferencia: ‘Indicadores etofisiolóxicos como centinelas da conservación en espazos naturais’.

La acción la impartirá la doctora Ana Piñeiro Moyá, especialista en etología animal y en el uso conjunto de la su área y la fisiología de la conservación, “disciplinas esenciais para unha xestión eficiente de espazos protexidos”, informan desde la SGHN, al tiempo que explican que “ao correlacionar a etoloxía (comportamento) e as respostas endocrinas como as variacións hormonais podemos avaliar a maneira na que as alteracións ambientais afectan ás poboacións silvestres”.

La tesis de esta investigadora se centraba en las implicaciones que existen para la conservación del gato montés. Asimismo, indican desde la organización que los proyectos en los que ha participado se basan en el estudio del comportamiento de mamíferos mediante métodos no invasivos.

De todo ello y más, hablará el próximo viernes, a partir de las 19.30 horas en el Auditorio del Museo de Historia Natural, en Canido. La sesión, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de A Coruña, es de acceso libre hasta completar aforo.