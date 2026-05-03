Canido ocupa las calles con el ambiente festivo de Os Maios

El buen ambiente volvió a reinar en la celebración de Os Maios de Canido, con ‘photocall” incluido y también una creación muy especial, en alusión al sector naval y sus grúas-cigüeña Jorge Meis

Entre 500 y 600 personas participaron este domingo en la comida vecinal que, atendiendo a las previsiones meteorológicas de las últimas jornadas, se centralizó en el patio del CEIP Cruceiro de Canido, pero que también se expandió por otras calles céntricas como Alegre y Alonso López. El tiempo fue mejorando con el paso de las horas y residentes y visitantes volvieron a ocupar el espacio público para disfrutar de las actividades programadas: mercadillo en la plaza Fernando Miramontes, juegos tradicionales en la plaza Antón Varela, música en el patio del colegio público y, sobre todo, el ya tradicional ambiente festivo de la comunidad del barrio alto.

La comida popular, que tuvo como epicentro el patio cubierto del colegio público Cruceiro de Canido, reunió a más de medio millar de personas Jorge Meis

“É unha xornada de compartir, con ese espírito de celebrar que temos e no que se involucra moita xente do barrio”, explicaba tras finalizar la recogida del centro educativo el presidente de la Asociación Veciñal, Roberto Taboada. El portavoz incidió en que la “idea compartida” es la de “recuperar a rúa para as persoas, e esta festa dos Maios é unha boa demostración desa visión que temos aquí”.