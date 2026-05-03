Mi cuenta

Salud

Alcer aborda la influencia de la fatiga en la vida de las personas con enfermedad renal

Redacción
03/05/2026 00:26
Charla Alcer Narón
Un momento de la charla de Alcer en  Narón
Cedida
La Asociación para a Loita contra as Enfermedades do Ril (Alcer) acaba de organizar un taller para abordar cuestiones relacionadas con la fatiga en la vida de las personas con enfermedad renal. 

La cita se desarrolló en el espacio comunitario Manuela Pérez Sequeiros, en Narón, y contó con la asistencia de una quincena de personas con la citada patología y sus familias. En la acción, que fue impartida por la terapeuta ocupacional de la entidad, se abordaron cuestiones relativas al abordaje del cansancio o fatiga, “unha das principais sintomatoloxías que manifestan no día a día as persoas con ERC e que repercuten tamén na capacidade funcional”, explican. 

En la acción también se hizo una breve introducción sobre el uso de productos de apoyo y la importancia de adecuar su uso al contexto individual de cada paciente para evitar accidentes domésticos o prevenir posibles caídas. 

Desde Alcer explican que “a enfermidade renal crónica non só inflúe na función dos riles, senón que pode ter tamén un impacto importante na vida das persoas”. Así, añaden que cuestiones como “a fatiga, a perda de forza, as limitacións físicas, os cambios de rutina ou tratamentos renais substitutivos, como a diálise, poden dificultar a realización de actividades cotiás como o aseo persoal, a preparación de comidas, as tarefas do fogar ou a participación na vida social”, aseveran. En este contexto, aseguran que la terapia ocupacional tiene como objetivo “manter e promover a independencia”, influyendo en la mejora de la calidad de vida. 

