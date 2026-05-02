Waves y el refugio de animales de Mougá vuelven a unir fuerzas para impulsar la adopción de mascotas

Fotógrafos, voluntarios y mascotas participantes en la iniciativa solidaria Cedida

La marca de ropa ferrolana Waves y el refugio de animales de Mougá, uno de los activos más importantes de la Mancomunidade que gestiona la empresa Más Cuidados, volvieron a unir sus fuerzas esta semana de cara a impulsar la adopción de mascotas en la comarca. Y es que, como ya hicieron en marzo de 2023, la firma y el albergue aprovecharon la campaña de la nueva colección primavera-verano para dar visibilidad a la labor del segundo a través de unos modelos muy especiales: los perros que se encuentran a la espera de una familia.

Así, como se detalló desde el refugio, el pasado domingo, día 26, se celebró una caminata con varios voluntarios en la que, además, participaron tres fotógrafos profesionales “de manera totalmente altruista”. El resultado de este paseo fue, además de diez canes y una cabra cansados y contentos, una sesión fotográfica que tiene como elemento central a estas mascotas en busca de su nuevo hogar. “La jornada estuvo marcada por el cariño, la dedicación y el compromiso de todas las personas participantes”, señaló posteriormente Más Cuidados, incidiendo en que todos ellos compartían un objetivo común, “mejorar las oportunidades de adopción de los animales del refugio”.

En este sentido, el creador de Waves, Raúl Lomba, mostró su satisfacción por la posibilidad de volver a colaborar con el albergue ferrolano, además de mostrar su sintonía con un “huésped” de Mougá en particular, Cable, deseando que aquella fuese su última sesión de fotos por encontrar una nueva familia. A este respecto, desde Más Cuidados se explicó que este can, todo un “embajador” del recurso mancomunado, es también el más veterano de las instalaciones –lleva esperando un hogar seis años–, pese a su carácter “amable y cariñoso”.

Por su parte, la responsable de la empresa que gestiona estas instalaciones, Yadira Tenreiro, relató que la campaña fue una iniciativa que partió del propio refugio. “Raúl siempre se presta a todo lo que le propones. Le dijimos de volver a hacer otra sesión de fotos, porque queríamos dar visibilidad al refugio y la tenencia responsable”, afirma Tenreiro López, poniendo el foco en los denominados ‘perros potencialmente peligrosos’, que conforman una parte importante de los residentes del refugio de Mougá.

Buen nivel de adopciones

Asimismo, aprovechando la celebración de esta iniciativa solidaria, la responsable de Más Cuidados realizó un balance del primer cuatrimestre del año en el refugio, mostrando su satisfacción por las cifras de adopciones registradas –la media es de unas 25 mascotas al mes–. “Estamos más o menos igual, en el mismo rango”, explica, aunque incidiendo en que se ha constatado un ligero descenso en la acogida de felinos recientemente porque hubo tantas de gatos adultos a finales de año que ya “apenas quedan” en el albergue. Esto, apunta, supone un dato muy positivo, “porque ahora es cuando nos vienen las camadas y así no nos agota tanto el espacio”.

Respecto a la renovación de las instalaciones, Tenreiro detalló que las obras ya han concluido, aportando más espacio e higiene al albergue, dado que ha permitido recolocar las casetas destinadas a los gatos y mejorar el firme en algunos puntos.