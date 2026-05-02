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Ferrol

Otras cuatro jackets abandonan el astillero de Navantia Fene

Las estructuras se integrarán en el parque eólico de Dieppe Le Tréport, en la Bretaña francesa

Redacción
02/05/2026 22:20
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Las cuatro estructuras partiendo en una barcaza del astillero fenés
Noa Gómez
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Otras cuatro jackets abandonaron este sábado el astillero de Navantia Fene con destino al Canal de la Mancha, donde se instalarán para integrarse en el parque eólico de Dieppe Le Tréport, que entrará en funcionamiento este año con una capacidad de generación de 496 megavatios. El contrato con el consorcio Navantia Seanergies-Windar contempla la fabricación de 62 unidades.

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