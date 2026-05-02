El PSOE califica de “fracaso” de la gestión municipal el futuro Plan Económico-Financiero

El edil Rafael Fernández durante el debate de la medida en el pleno ordinario de abril Jorge Meis

El grupo municipal socialista de Ferrol cargó hoy sábado duramente contra el gobierno local tras la aprobación en el pleno ordinario del mes de abril –con los votos favorables del Partido Popular y el de calidad del alcalde, José Manuel Rey– de un Plan Económico-Financiero para el ciclo 2026-2027. Así, desde el PSOE se calificó la medida de “fracaso” de la gestión consistorial, incidiendo en que la medida supone una obligación legal derivada del incumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

“Este plan existe porque fallaron no máis básico: gobernar”, aseveró el concejal Rafael Fernández, criticando que el propio expediente de esta disposición detalla que “non responde a unha decisión política nin unha mellora da xestión”. A este respecto, Fernández Beceiro reiteró un punto que ya destacó durante la sesión plenaria que Ferrol “conta hoxe con máis recursos que nunca, cun maior orzamento e con máis medios dispoñibles”, pero que, afirma, esto no se está traduciendo en mejoras para la ciudad naval y sus habitantes.

De este modo, el socialista aseguró que no se trata de una coyuntura “puntual”, sino “estrutural”, denunciando nuevamente el bajo nivel de ejecución presupuestaria durante el presente mandato, “deixando millóns de euros sen utilizar en proxectos clave sen desenvolver”. De hecho, asevera, el propio plan detalla que se han incumplido “os obxectivos económicos básicos” fijados por el gobierno local.

“Mentres presumen de ter superávit e recursos na caixa, a realidade é que eses cartos non están chegando aos barrios”, afeó Rafael Fernández, insistiendo en que todo se reduce a un problema de gestión. Por último, el concejal alertó de que esta medida supondrá también “a apertura dun escenario de control, limitacións e condicionantes que poden afectar a capacidade de investimento futuro e ao desenvolvemento de proxectos estratéxicos”.

Medida “puntual”

Como se señaló, el debate sobre la aprobación de este Plan Económico-Financiero fue uno de los puntos de mayor tensión durante la última sesión plenaria de Ferrol. La medida, muy criticada por los grupos de la oposición incluso en encuentros anteriores, fue calificada por el gobierno local como “puntual”, defendiendo que se habían superado los límites de gasto establecidos por la necesidad de abonar los importes derivados de proyectos tramitados en anualidades anteriores y que se empezaron a ejecutar entre 2025 y 2026, además de aseverar que las cuentas municipales eran positivas al haber más ingresos que desembolsos.