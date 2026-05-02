El programa intensivo de la Xunta permite contratar a 730 personas

Oficina de empleo de la avenida de Vigo Jorge Meis

Las políticas intensivas de inserción laboral han ayudado a que alrededor de 730 vecinos y vecinas de Ferrolterra hayan conseguido un trabajo desde que en verano de 2023 se puso en marcha un programa de seguimiento de la demanda de empleo dirigido a contactar con perfiles de difícil inserción en el mercado laboral “e atender mellor as súas necesidades específicas”, explica la Consellería que dirige José González.

El plan se reforzó en noviembre de 2024 con la incorporación de un acuerdo de actividad explícito firmado ya por más de 275.000 personas en toda Galicia, de las que 14.000 están inscritas en las oficinas públicas de búsqueda de empleo de la comarca de Ferrolterra.

Los datos de Emprego revelan que, por el momento, esta medida de seguimiento ha permitido atender de manera personalizada a unas 57.700 personas, de las que cerca de 3.000 residen en uno de los veinte concellos de la comarca.

Además de las 730 colocaciones que se han hecho efectivas a través de esta acción, otras 900 comenzaron un itinerario de mejora de la empleabilidad y 240 actualizaron su demanda de empleo.

Ajustar los perfiles es determinante en estos resultados, como se infiere de la implantación de una herramienta de Inteligencia Artificial como EMI, que emplea la Xunta desde 2024. Este nuevo instrumento favorece la sincronización de la oferta y la demanda de trabajo en tiempo real, de la que se han beneficiado ya 103.000 personas, cerca de 4.600 en Ferrolterra.

La Consellería de Emprego destaca que la Comunidad Autónoma es “pioneira en España” en el perfilado de las listas del paro con el objetivo de “axustar os servizos que presta o SPEG aos diferentes perfís e necesidades das persoas usuarias, potenciando así a eficacia das políticas activas”.