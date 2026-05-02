El empleo industrial en Ferrolterra supera las 8.000 afiliaciones

La ‘Bonifaz’, esta semana Jorge Meis

La comarca de Ferrol sigue generando empleo industrial. Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social del primer trimestre el año revelan que, por primera vez desde 2012, es decir, desde hace catorce años, el número de empleos vinculados al sector secundario –exceptuando la construcción– supera la barrera de las 8.000. Son, en concreto 58 más que ese límite y, lo que es más significativo, un incremento de un centenar con respecto a 2025 y de casi medio millar en relación con el año anterior.

La última vez que los once municipios de la comarca de Ferrol rebasaron la barrera de las 8.000 personas cotizantes fue durante el programa de fabricación de los dos buques tipo LHD para la Royal Australian Navy, construidos en el astillero de Navantia. El ‘Canberra’ se había botado en febrero de 2011 y el ‘Adelaide’ lo haría casi un año y medio después, en el verano de 2012.

Eran tiempos de vacas gordas a los que, muy poco después, seguiría una crisis muy profunda, particularmente en la industria auxiliar, pero también en la plantilla de la compañía naval pública, que fue amortizando puestos de trabajo, con más jubilaciones que incorporaciones a través de los procesos de selección.

Ahora el ciclo es diferente. La industria vinculada al sector naval mantiene su crecimiento y este mismo año se espera que alcance una meseta de empleo que se prolongará hasta la década siguiente. Hay en estos momentos tres fragatas en construcción para la Armada española, a las que seguirán otras dos más y, antes de eso, el inicio de la fabricación del Buque de Aprovisionamiento en Combate –BAC– que jubilará al ‘Patiño’. Pero hay más: algunos bloques de los contratos que asumió Navantia con la compra del astillero británico Harland&Wolff se desarrollarán en Ferrol y se mantienen abiertas, además, las expectativas en concursos como Suecia y Dinamarca para buques de tipo escolta.

Subida generalizada

La tendencia al alza del empleo industrial es generalizada y, por lo tanto, también se da en tres de los cuatro concellos que concentran más empleo de este sector. En los últimos doce meses, los trabajos vinculados a actividades secundarias pasaron de los 2.647 a 2.680, aunque si la comparativa se establece con 2024, el crecimiento fue de 200 empleos. Narón creció en 63 nuevos cotizantes en un año y en casi dos centenares –como Ferrol– desde marzo de 2024.

Por último, Fene supera actualmente los 800 puestos de trabajo industriales, 15 más que hace un año, mientras que en As Pontes se produce un ligero retroceso, de 828 a 825.