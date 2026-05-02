Diario de Ferrol

Ferrol

CCOO acusa a la CIG y a UGT de intoxicar sobre el preacuerdo de ARTE

Asegura que es falso que vaya a terminar con los convenios provinciales

Redacción
02/05/2026 22:17
Odeón concentración folga textil
Acto de protesta del sector textil el pasado mes de abril en Narón
Daniel Alexandre
CCOO acusa a los sindicatos CIG y UGT, impulsores de las movilizaciones en contra del preacuerdo del convenio estatal de ARTE –que aglutina a muchas de las marcas más conocidas de los sectores textil y los complementos–, de desarrollar una campaña de intoxicación y desinformación.

En ese sentido, Comisiones Obreras de Galicia asegura que es falso que “a negociación do convenio de ARTE supoña automaticamente a desaparición dos convenios provinciais, a perda de condicións laborais existentes en empresas como Inditex ou un retroceso xeralizado para o sector”.

A su juicio, estas afirmaciones son un “relato interesado” por parte de quienes “están máis preocupados por defender o seu espazo sindical e os seus intereses electorais que por abordar o debate sobre como mellorar as condicións laborais das persoas traballadoras”.

A la CIG le afea CCOO que exista una negociación estatal “nun sector no que ata o de agora mantivo unha posición de hexemonía en Galicia” y le recuerda que “agora defenden convenios que non asinaron no seu momento, como o comercio vario da Coruña”. UGT, según Comisiones, estaría llevando a cabo una “estratexia de imitación respecto da folla de ruta marcada pola CIG”.

“Cuestións por abordar”

CCOO explica que la negociación provincial “por si soa non garante mellores condicións nin maior protección” y lamenta que los dos sindicatos “vendan como unha suposta conquista” el compromiso de Inditex de “respectar as condicións laborais e retributivas xa existentes”, cuando “xa estaba enriba da mesa” en la negociación. El sindicato señala que “non pode ser que unha traballadora cobre menos ou teña peores condicións simplemente por prestar servizos nunha provincia distinta” y reconoce, además, que en este proceso “aínda hai cuestións pendientes” de abordar.

