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Ferrol

Anuncian dos jornadas de huelga en el sector de la alimentación si no hay avances

El sindicato convocó este sábado concentraciones frente a dos supermercados de Ferrol y Narón

Redacción
02/05/2026 22:13
Concentración Gadis Esteiro
Concentración en la avenida de Esteiro
Jorge Meis
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La CIG anuncia dos jornadas de huelga este mes en el sector del comercio de alimentación de la provincia si no se producen avances en la reunión prevista con la patronal mañana lunes. Serían los días 15 y 23, según avanzó la secretaria de Servizos de la Unión Comarcal, Beatriz Fernández, tras las dos concentraciones que se realizaron en Ferrolterra –en Ferrol y en Narón– y también en otros centros de A Coruña y Santiago de Compostela.

El motivo de la acción de este sábado y de los paros de las próximas semanas está relacionado con el “bloqueo deliberado” por parte de la patronal que, según la CIG, está impidiendo “mellorar as condicións laborais de milleiros de traballadores e traballadoras”.

Señala Fernández que han tenido lugar varias negociaciones “estériles” en las que la parte empresarial “non presentou ningunha proposta seria en materias como a recuperación do poder adquisitivo, a suba salarial acorde ao incremento do custo da vida ou a redución da precaridade”. “É unha postura inmobilista”, lamenta, “afastada da realidade que vive o persoal do sector”.

“Realidade diaria”

El sindicato nacionalista explica que la “realidade diaria” del sector consiste en “salarios baixos, xornadas longas e irregulares, horarios interminables que dificultan a conciliación” y “un traballo especialmente penoso, con cargas físicas elevadas, ritmos intensos e unha presión constante que afecta á saúde e a calidade de vida”.

Además, la CIG cree que la falta de avances en la negociación no es casual, sino “unha decisión consciente para gañar tempo e desgastar a representación sindical”. Así, advierte de que “non hai marxe para máis dilacións”, por lo que si la patronal “segue bloqueando, haberá unha resposta contundente nas rúas”.

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