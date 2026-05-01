Seis ferrolanos, finalistas a transformar sus dibujos en joyas

Algunos de los diseños presentados Cedida

Este viernes día 1 se conocerán los ganadores del certamen ‘Diseña una joya para tu madre’, organizado por la Federación Gallega de Joyeros y el Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia (Coxga), con la colaboración de Artesanía de Galicia y la Xunta.

Entre los finalistas se encuentran nada menos que seis niños y niñas de Ferrol: Sergio Rey Caruncho, del CPR Plurilingüe Cristo Rey de Ferrol; Uxía Perille Meizoso y Candela Suárez López, del CPR Plurilingüe Jorge Juan de Narón; Leire Ameneiros Redondo y Daniel Martínez Rey, del CPR Plurilingüe La Salle, y Alma Prieto Calvo.

Los escolares participantes en esta XVI edición, divididos en categorías por edades (de 0 a 4 años, de 5 a 7, de 8 a 10 y de 11 a 12 años), diseñaron la joya que les gustaría regalar a sus madres. Entre los miles de trabajos presentados en toda Galicia, el jurado ha seleccionado 80 diseños finalistas.

De este grupo saldrán los 12 ganadores, que tendrán como premio la creación de sus diseños por parte de joyeros profesionales. La identidad de los premiados se dará a conocer en la gala que se celebra hoy.

Los pequeños artistas han diseñado pulseras, colgantes o pendientes, entre otras piezas, pudiendo ver así una aplicación real de su creatividad.

El objetivo del Coxga es fomentar entre el alumnado gallego el interés por el diseño de joyas y acercarlos a una profesión con gran arraigo en Galicia.

El fallo del jurado y la entrega de premios a las nuevas promesas de la joyería tendrá lugar en el Auditorio del CGAC, en Santiago de Compostela, a las 12.30 horas, en un acto al que asistirán los 80 finalistas acompañados de sus familias, así como autoridades y representantes del sector.

Doce premiados

Será durante esta gala cuando se desvele la identidad de los 12 escolares premiados, que harán entrega personalmente a sus madres de las joyas creadas a partir de sus propios diseños.

Los profesionales que trabajan estos días en la elaboración de las piezas ganadoras son Félix Munín, Fink Orfebres, Isabel Suárez y la EASD Mestre Mateo, de Santiago de Compostela; Ardentia, Lizarriturri y Unión Joyera de Bergondo, de Bergondo; Rosende Joyeros, de Ferrol; Raúl Pesqueira Fariña, de Marín, y Óscar Joyeros, de Viveiro.

Tomando como referencia los dibujos realizados por los niños, cada joyero se encarga de la creación de una o varias piezas, procurando mantener la máxima fidelidad al diseño original y seleccionando los materiales más adecuados