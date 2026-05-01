Reivindicando el Camino del Mar, que lleva 15 años aguardando su oficialización por parte de la Xunta

El grupo en el puente medieval de Porto do Cabo junto al alcalde de Cedeira AACM

La Asociación de Amigos del Camino del Mar concluyó el pasado domingo la primera parte de esta ruta jacobea, tras culminar en Neda un periplo de 180 kilómetros. Se trata de un paso importante en su iniciativa anual ‘Concello a Concello’, una marcha que este año cumple un lustro y que busca visibilizar este itinerario a Compostela, que nace en la Mariña Lucense, y reivindicar la anhelada oficialidad de este recorrido histórico que une la costa cantábrica y la ártabra.

Manuel Vicente, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino del Mar es el principal impulsor de esta iniciativa, así como otras que promueve la entidad. Vallisoletano de nacimiento pero afincado en Cervo, Lugo, desde hace más de tres décadas, es un gran amante del Camino de Santiago. “Hice la ruta hace ya 26 años y me atrapó”, rememora. Tras aquello no podía entender que tras saber que la zona de A Mariña tenía su propio pasado jacobeo no se hiciera más por impulsar el recorrido que cubrían los antiguos peregrinos. En este punto empezó su trabajo de investigación y constituyó la asociación, primero adscrita a un programa turístico de la zona de A Mariña y en 2014 ya como entidad propia. Con respecto a su labor de estudio, investigación y puesta en valor del itinerario, asegura que “no tengo más mérito que el de elaborar el puzzle, fiándome de los escritos de otros historiadores o cronistas y numerosos vestigios que existen de la presencia de esta ruta que unía la zona de A Mariña, Ortegal, la costa Ártabra y Ferrolterra”.

La comitiva, en Narón, con la concejala de Turismo AACM

Desde la asociación organizan varias citas importantes al año para dar visibilidad a este itinerario hacia Compostela. Una de ellas es el ‘Camiño gastronómico’, una iniciativa que incluye rutas, más pequeñas dentro del itinerario central, en las que se detienen a degustar algún plato o producto típico. “Muchas personas que realizan esta actividad con nosotras deciden después realizar la ruta completa del ‘Camiño do Mar Concello a Concello’, que también les encanta”, asegura el responsable de la asociación lucense. Con respecto al perfil de los participantes en esta quinta edición de la propuesta, “son gente variopinta, muchos suelen repetir varios años y en cada edición se suman nuevos viajeros”.

La iniciativa, de corte reivindicativo y cultural, es mucho más que un viaje en grupo, “es un medio de encuentro, de socialización, de aprendizaje, todos compartimos tiempo, vivencias y el propio esfuerzo del camino estrechando lazos de amistad”, subrayó Manuel Vicente.

El presidente de la asociación se mostró muy agradecido también por la “gran implicación” de todos los Ayuntamientos por los que han pasado, los de la provincia de Lugo y los de la coruñesa. En la comarca han sido acompañados por alcaldesas, alcaldes o concejales de los concellos de Mañón, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Neda y Narón. En la última jornada del pasado domingo, en el municipio naronés, la concejala de Turismo, Natalia Hermida, fue la encargada de recibir al grupo, haciéndoles entrega a cada uno de ellos de las tradicionales conchas con el distintivo ‘Narón 100’, que simboliza la distancia hasta Compostela por el Camino Inglés.

Desde que comenzaron la ruta el domingo 8 de marzo, los peregrinos, una treintena, han completado ya 180 kilómetros desde Ribadeo hasta Neda, en salidas de unos veinte kilómetros de media, y ahora proseguirán su caminar hasta Santiago por la ruta del Camino Inglés, a donde tienen previsto llegar el próximo 31 de mayo, tras cubrir las cinco etapas en cinco domingos consecutivos.

A excepción de un rato por la zona de Couzadoiro, en Ortigueira, los 180 kilómetros los han recorrido sin presencia de lluvia AACM

El último tramo ha sido uno de las más emocionantes para el grupo, al ser el que se une al itinerario jacobeo que parte de Curuxeiras. El trayecto, de 21,7 kilómetros, arrancó en la taberna de O Porto, en las inmediaciones del puente medieval de Porto do Caba, donde el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, se encargó de dar inicio a la etapa. Este tramo, explica Manuel Vicente, destacó por varias cuestiones, una de ellas fue el poder disfrutar de la Capilla da Fame, en Liñeiro, que el propio alcalde de Valdoviño, Alberto González, les abrió. “Los peregrinos pudieron disfrutar de esta joya renacentista y su retablo pétreo policromado”. El grupo también se acercó a las ruinas de San Pedro de Loira, del siglo XVI.

Apoyo del Parlamento

Hasta la fecha, una de las principales reivindicaciones de la Asociación de Amigos del Camino del Mar, con su presidente, Manuel Vicente, a la cabeza, pasa por lograr la oficialización administrativa de este recorrido que une las provincias de Lugo y A Coruña. Hace ya 15 años del primer acuerdo en el Parlamento de Galicia (aprobado por unanimidad) y hasta ahora no ha sido ejecutado por la administración autonómica. Pese a ello, como recuerdan desde el colectivo, “han pasado miles de peregrinos, procedentes de 26 países distintos”, lo que evidencia el gran interés que despierta este itinerario, un recorrido que complementa al Inglés, como sostiene Manuel Vicente, quien señala que “cada vez más, quienes realizan la ruta en bicicleta deciden empezarla en algún punto del Camino del Mar, ya que de este modo sí podrán obtener su certificado, ampliando la distancia necesaria para ello (200 km), que no se consigue si se hace solamente el Camino Inglés”, precisa.

Lo que mueve a los miembros del grupo es que la Xunta acometa lo aprobado por el Parlamento en 2011 y “reconozca oficialmente esta vía, al igual que ha hecho con otros trazados consolidados y con menos justificación histórica y documental”.

Riqueza patrimonial e histórica

El presidente de la entidad agradece también la estrecha colaboración con la Diócesis de Mondoñedo Ferrol que se ha brindado, un año más, a abrir algunos templos que suelen estar cerrados habitualmente y se encuentran dentro del itinerario jacobeo que nace en tierras lucenses, “auténticas joyas patrimoniales de las que hemos podido disfrutar, gracias a la buena disposición de la Iglesia y sus párrocos, ofreciéndonos un respaldo de diez”. Entre esos monumentos, destaca Manuel Vicente de forma muy especial, “templos como la catedral más antigua de España y casi del Sur de Europa, como es San Martiño de Mondoñedo, en Foz, y otro lugar muy conocido como San Andrés de Teixido, en Cedeira, que pueden ser los dos ejes de un triángulo que culmina con la catedral de Santiago y, en cuyo centro, hay muchísima, muchísima historia que desconocemos. Sin duda, todo esto puede hacer que la gente se haga una idea de lo que nos mueve para poner en el mapa, cada año, esta fantástica ruta de peregrinación”, afirma.

Señalización

El Camino del Mar, debido a esa referida falta de oficialización por parte de la Xunta de Galicia, no dispone todavía de los habituales mojones informativos pero sí está repleta de flechas amarillas, que los miembros de la asociación se encargan de pintar cada vez que tienen oportunidad de recorrerlo. “En cada viaje solemos llevar nuestro pequeño bote de pintura y pincel para añadir nuevas flechas o repasar las que se van desgastando, tal y como hacían nuestros antepasados, lo importante es que la ruta pueda ser seguida de una forma clara”, puntualiza Manuel Vicente.

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Los viajeros vivieron el pasado domingo un momento muy destacado al “cumplir el sueño de atravesar el puente sobre el Río Grande de Xuvia en Neda y, con ello, el de unir la costa cántabra y la ártabra con la estructura de dos caminos jacobeos, uno completamente consolidado y que gana viajeros cada año como el Inglés, y otro que sigue esa misma tendencia al alza y que aguarda a que alguien en la administración autonómica saque de un cajón el expediente y otorgue al Camino del Mar el espacio que merece un itinerario que ya gozó de gran esplendor siglos atrás