Muchas pruebas en el día gemelo del eclipse. Así se disfrutó en la playa de Doniños

Muchos aprovecharon para practicar surf y disfrutar de la puesta de sol en el día gemelo del eclipse Jorge Meis

Muchas fueron las personas de la comarca que ayer se trasladaron al lugar en el que tienen intención de seguir el histórico fenómeno astronómico que se producirá el próximo 12 de agosto, el eclipse solar total que se verá en su magnitud en la comarca de Ferrolterra.

Simulacro de eclipse: así se verá el fenómeno en las diferentes localizaciones de Ferrolterra Más información

La playa de Doniños es uno de esos escenarios que seguramente se llenará de gente para disfrutar del acontecimiento, de hecho fueron muchas las personas que disfrutaron este jueves de la puesta de sol y el que ha sido el "ensayo general" para el evento. Si bien es cierto que los días previos y posteriores al 30 de abril también serán muy similares en cuanto a la posición del sol para hacerse una idea de cómo se va a ver.

Un joven disfrutando del momento protegido con gafas de sol Jorge Meis

Nuestro fotógrafo Jorge Meis tuvo ocasión de captar algunas imágenes preciosas del arenal en las mismas horas en las que la luna y sol se van a alinear el próximo agosto, entre las 19.30 y las 21.21 horas, con un desfase de nueve minutos, que se producen con el avance propio de los días de cara al verano.

Locura en Ferrol con el eclipse solar: habitaciones de hotel a 300 euros la noche Más información

Si bien es cierto que había nubes y algo de niebla, no fue impedimento para comprobar si el lugar escogido es el mejor para disfrutar de este histórico acontecimiento astronómico.

La playa de Doniños se llenó de gente para disfrutar de la agradable puesta de sol y así realizar el ensayo general para el eclipse del 12 de agosto Jorge Meis

También otros puntos de la geografía de la comarca se llenaron de curiosos a última hora de la tarde de este jueves. Es el caso de la práctica totalidad de los arenales de Ferrol y resto de concellos de la comarca de la zona de Trasancos y Ortegal.