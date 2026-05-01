El pin que se regaló a todo el personal del Área Sanitaria con motivo del Día del Trabajador y el aniversraio del centro hospitalario Arquitecto Marcide ASF

"Moitas grazas polo teu traballo". Este es el mensaje que acompaña a un obsequio que el Área Sanitaria de Ferrol distribuía estos días, coincidiendo con la celebración del 1 de mayo.

Todos los profesionales de esta demarcación sanitaria, tanto del ámbito hospitalario como de los centros de salud, están recibiendo un pin conmemorativo del 50 aniversario del Hospital Arquitecto Marcide junto con una tarjeta con ese lema agradeciendo el trabajo y la implicación en el día a día.

La celebración del medio siglo de la sanidad pública en el Marcide comenzaba con la extensión de una lona conmemorativa en una de las fachadas principales de este centro hospitalario en el pasado mes de febrero. Estaba prevista para enero, pero el tiempo atmosférico no permitió el suyo despliegue.

La tarjeta de agradecimiento junto al pin ASF

Asimismo,en el mes de marzo, se instaló en la entrada principal del hospital un cubo con imágenes de las distintas etapas del edificio y su evolución arquitectónica y asistencial. Una estructura de 2,50x2,50 metros con cuatro caras correspondientes con cuatro etapas. Una, la de los inicios, desde junio de 1976, año en el que se incorporaban los primeros trabajadores que arrancarían la actividad en el mes de agosto, y en la que este centro se convertía en una de las “residencias sanitarias más modernas de España”, como rezaba la prensa de la época. Otra cara, relativa a cuando se incorpora el centro de especialidades, en el año 1993, cuando muchos de los especialistas pasan desde el Ambulatorio Fontenla Maristany a ejercer su actividad en un edificio en forma de ele que hacía crecer el centro original. Una tercera cara, ya recién estrenado el siglo XXI, muestra cuando se unían estos edificios con una gran cubierta central, el actual espacio del pasillo principal de cristal, en el año 2001. Se constituía así un único centro, y cambiaba totalmente el aspecto de esta infraestructura hospitalaria. Por último, imágenes de cómo está cambiando este centro en los últimos años y en la actualidad, con la incorporación de los nuevos edificios, el edificio sur y el edificio este, envolviendo el centro actual.

A esta acción, a la que estaban todos los profesionales invitados, puso música el artista de la comarca, Marcos Mella, que de manera altruista quiso rendir un homenaje la todas las personas que conformaron, conforman y conformarán el Área Sanitaria de Ferrol, indican desde la Xerencia.

Día de la Voz y Feria de la salud

En el presente mes de abril, tuvo lugar una sesión específica sobre la voz con la especialista en Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, María del Río Valeiras, quien estuvo acompañada en este año especial por el barítono internacional, Borja Quiza, que nació en el Hospital Arquitecto Marcide en sus primeros años de actividad, y que habló sobre la voz desde su propia experiencia. Fue en un encuentro abierto a público y profesionales en el salón de actos de este centro hospitalario para celebrar el Día Internacional de la Voz, bajo el lema: 'Cuidando as nosas voces'.

También en el mes de abril, se producía un evento nunca antes realizado en esta demarcación sanitaria. La entrada del acceso principal del Hospital Arquitecto Marcide se llenaba de acciones de promoción y prevención en el marco de la I Feira da Saúde. Quien lo deseó, por ejemplo, pudo hacer un test de marcha, pruebas de espirometría, o medir la tensión o la glucosa, gracias a los profesionales sanitarios que organizaron estas actividades. Era la primera vez que se hacían tantas pruebas para pacientes de manera simultánea, acercando el día a día sanitario directamente a la población. En la misma jornada también se vivió otro momento novedoso, nunca hecho antes, al confluir, con sus mesas informativas, una veintena de asociaciones de pacientes que pertenecen al Consejo Asesor del ASF. En este espacio, especialmente diseñado para ellos, las entidades de la comarca pudieron compartir información, intercambiar ideas, y ofrecer, a todo aquel que quiso, detalles sobre su asociación, cómo hacerse socio, y los servicios que ofrecen.

Asimismo, los asistentes a este encuentro pudieron igualmente conocer de cerca el programa de voluntariado 'ASF Acompaña', donde coordinadores e integrantes del programa explicaban cómo hacerse voluntario en el mismo.

Y, por último, el mes de mayo comienza con los profesionales como protagonistas, con un "día de ellos y para ellos", como subrayan desde la Xerencia. Una jornada de agradecimiento a todos aquellos que hacen e hicieron posible la asistencia sanitaria en los últimos 50 años en este centro hospitalario, haciendo entrega de un pin conmemorativo.