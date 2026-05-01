Los sindicatos celebran divididos un Primeiro de Maio con menos participación de lo habitual

Manifestación de CCOO y UGT a su paso por la plaza de España Daniel Alexandre

Factores como el buen tiempo y la coincidencia en viernes restaron afluencia a las dos manifestaciones que, como es costumbre, se celebraron en Ferrol en este Primeiro de Maio, un Día da Clase Traballadora que en esta ocasión incidió en la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, reclamar medidas urgentes para paliar los problemas en el acceso a la vivienda, así como el cese del conflicto bélico en Oriente Medio.

Los sindicatos volvieron a salir a la calle por separado. CCOO y UGT lo hicieron por un lado, con salida desde O Inferniño, y la CIG, a la misma hora, desde su sede comarcal en Esteiro. La elección de los recorridos de ambas marchas hicieron de nuevo coincidir en la plaza de Armas a ambos grupos. En la plaza del Concello finalizó la movilización de CCOO y UGT, mientras que a apenas cien metros, en la plaza de la Constitución, lo hizo la de la CIG, en la que, por primera vez, intervino desde el palco de la música su nuevo secretario comarcal, Xoán Galdo.

Los mensajes fueron coincidentes en gran medida, como también la predicción de una dinámica de "recortes" y la "amenaza" que representa la ultraderecha. "Reivindicamos el 'no a la guerra', la vivienda y la protección de los derechos que tenemos", dijo el secretario comarcal de CCOO, José Hurtado, "ante el avance de la ultraderecha". El sindicalista puso sobre la mesa la importancia de la negociación colectiva y aseguró que las empresas están "teniendo por encima de un 15% de beneficio que no se está repercutiendo en la nómina de los trabajadores: aunque suban los convenios un 2% o un 3%, no es suficiente en un momento en el que el coste de la vida sube más, de modo que estamos perdiendo poder adquisitivo".

Por otro lado, Hurtado defendió la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, "cuando en la media de Galicia estamos en las 39".

Su homólogo de UGT, José Ángel Ventureira, por su parte, animó a la clase trabajadora a "no dejar que nos pise la ultraderecha ni los nacionalismos" y reivindicó que se aceleren las negociaciones del convenio del metal. "Es muy importante para nuestra comarca", dijo.

Sobre este punto, los dos secretarios comarcales aseguraron no entender la postura de la patronal de A Coruña. Hurtado señaló que la organización empresarial "siempre ha sido una patronal razonable, con la que hemos sido capaces de llegar a acuerdos", por lo que "no entendemos como en Pontevedra están a punto de llegar a un preacuerdo y nosotros llevemos siete reuniones estancados en el artículo 3". Para el portavoz de CCOO, la diferencia puede estar "en la incorporación de Asime; no lo sabemos, pero es la única diferencia con respecto a las negociaciones anteriores", pero, en todo caso, advirtió, "si no avanzamos, no nos va a quedar más remedio que ir a la huelga para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras". "Nunca tuvimos estos problemas", confirmó Ventureira, "hasta que se incorporó Asime".

Por su parte, la CIG, a nivel comercal, incidió en todos los conflictos abiertos, como en el comercio de alimentación (que mañana sábado se moviliza ante un supermercado Gadis y otro Froiz para reclamar mejoras en el convenio), el textil, que también está en huelga ante la firma del preacuerdo de CCOO y Fetico con la patronal ARTE, el personal civil de Defensa, el profesorado de la enseñanza pública y, también, en sector siderometalúrgico. "Imos entrar nunha vaga de recurtes no social para incrementar o gasto militar e facerlle o xogo ao imperialismo", apuntó Xoán Galdo, el secretario comarcal del sindicato nacionalista.

En cuanto al convenio siderometalúrgico, Galdo dijo que las organizaciones empresariales "sempre teñen unha desculpa para adiar as negociacións" y recordó que esta misma semana comenzaron las movilizaciones, con una protesta frente a la Confederación de Empresarios de A Coruña.