Los buzones Citypaq de Ferrolterra gestionaron la entrega de más de 18.000 paquetes

Correos nuevo servicio Jorge Meis

La red de buzones Citypaq de la comarca de Ferrol tramitó 18.494 paquetes durante 2025. Esta cifra supone un incremento en el uso de este recurso en la zona de un 17% con relación al año anterior. Los terminales automatizados entregaron 14.186 paquetes, mientras que el número de envíos realizados desde estos dispositivos ascendió a 1.982.

Hay 14 taquillas instaladas, ubicadas en centros de trabajo y otras de uso para el público general en las oficinas de Correos de Ferrol en plaza de Galicia y de Narón, los centros comerciales Odeón y Shaftesbury, el Sprinter de Ferrol, la cooperativa Santa María do Val de Valdoviño y las gasolineras Ortegal Oil de Fene y Narón, así como en la gasolinera Vilaboa de Valdoviño. También hay un buzón en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol.

A través de estos terminales se entregaron 14.186 paquetes y se enviaron 1.982

La apuesta de Correos es que sean puntos disponibles en una gran amplitud horaria.Estos equipos sirven como complemento a los servicios que ofrecen las oficinas durante su horario de atención al público: posibilitan a los ciudadanos recibir y enviar paquetes de sus compras en horarios ampliados.

Esta opción va popularizándose entre los clientes del comercio online ya que ofrece como principal ventaja que el destinatario escoja cuándo le viene mejor ir a recoger o a realizar su envío, adaptándose a sus circunstancias a la hora de recibir o devolver una compra.

La entrega de los productos adquiridos en las tiendas de comercio electrónico a través de este sistema favorece la llegada efectiva a los destinarios, objetivo de todas las empresas que venden a distancia. A esto hay que añadir que un solo punto de recepción y envío reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones.

Los clientes tienen cinco días para recoger sus paquetes y si no lo hacen en ese plazo dispondrán de otros quince días para hacerlo, ya en la oficina de Correos

Los destinatarios de los pedidos disponen de 5 días para recoger sus paquetes en el buzón. Si expira ese plazo, se le comunica al destinatario que su paquete estará disponible durante 15 días en la oficina de Correos respectiva.