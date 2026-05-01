La Xunta adjudica la reforma del CIFP Leixa, el colegio de A Gándara y el instituto Sofía Casanova

Jornadas de orientación en el CIFP Leixa en 2023 Jorge Meis

La Consellería de Educación ha adjudicado por un importe conjunto de 4,6 millones de euros la reforma integral del CIFP Leixa, el CEIP A Gándara y el IES Sofía Casanova. Una vez se firmen los respectivos contratos, el plazo de ejecución será de nueve meses, es decir, que los tres centros entrarán el curso que viene en obras.

En todos los casos, los trabajos se centrarán sobre todo en aumentar el confort térmico, lo que repercutirá en un menor consumo energético, pero también en mejorar la accesibilidad.

El proyecto que más recursos absorbe es el del centro de FP de Leixa. Será la empresa Novavial la que, por un importe de 1,85 millones de euros realice los cambios necesarios para modernizar la envolvente térmica de los tres inmuebles del CIFP. Así, se actuará sobre una superficie de 3.165 metros cuadrados, que será de panel sándwich con acabado de chapa nervada de acero gris con aislamiento intermedio.

También se colocarán nuevos canalones y bajantes de chapa de acero galvanizado y en las fachadas se aplicarán 2.523 metros cuadrados de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior –SATE–.

Además, se instalarán 192 ventanas nuevas y 15 puertas, se sustituirán todas las luminarias –1.032 en total– por otras de tecnología LED y se cambiarán los falsos techos. Con todas estas modificaciones se prevé un ahorro del 40% tanto en el consumo de energía como en emisiones de dióxido de carbono.

Por último, se dotará cada edificio de un ascensor, se reformarán algunos aseos y se variarán los usos de ciertos espacios, como el gimnasio, que pasará a ser el salón de actos.

A Gándara y Sofía Casanova

La siguiente actuación en cuantía económica es la que acometerá la empresa Coto Estudios y Construcciones en el colegio público de A Gándara por un importe superior a 1,4 millones.

En este caso también se aislará térmicamente la fachada con el sistema SATE, modernizando su acabado y cambiando las carpinterías exteriores por otras más eficientes energéticamente. Del mismo modo, se instalará una nueva cubierta de panel sándwich con aislamiento de lana de roca. Un lucernario de placas traslúcidas planas y la instalación de una rampa en la fachada posterior, así como la colocación de falsos techos con luminarias LED son otros de los trabajos que acometerá la empresa adjudicataria.

Por último, en el IES Sofía Casanova de Ferrol se invertirán más de 1,3 millones. La empresa Construcciones Orega también instalará más de 2.560 metros cuadrados de cubierta nueva de panel sándwich, en este caso con aislamiento térmico de poliestireno de ocho centímetros y se aplicarán 2.425 metros cuadrados de sistema de aislamiento térmico por el exterior en las fachadas. Se van a cambiar 150 ventanas y puertas por otras nuevas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de doble acristalamiento que multiplicarán la insonorización y aislamiento en el interior del instituto.

La mejora de la eficiencia en la iluminación es otra de las actuaciones de la firma adjudicataria: se instalarán más de un millar de luminarias de tecnología LED, sistemas de regulación lumínica y falsos techos modulares acústicas para incrementar el confort en las aulas, laboratorios y talleres. También se actuará sobre el sistema de la calefacción y se renovará la cubierta del patio exterior. En este caso, se prevé un ahorro del 60% en el consumo de energía y del 65% en emisiones de dióxido de carbono.