La Cocina Económica de Ferrol consigue estabilizar la pérdida paulatina de liquidez

Las instalaciones de la Cocina Económica Martín Barreiro

La Cocina Económica de Ferrol acaba de presentar los datos de su memoria anual relativa al 2025. En el informe se constata un “pequeño descenso” en el número de beneficiarios, manteniendo prácticamente los mismos porcentajes de procedencia. Esto contrasta con la tendencia de los últimos años, que estaba muy estabilizada. Así, el número medio de usuarios por mes se sitúa entre los 115 de enero y los 75 de octubre.

Desde la entidad social destacan que “el preocupante balance de pérdida de liquidez que se había venido dando en los últimos años, se ha conseguido estabilizar equilibrando gastos e ingresos, arrojando un resultado de -3.332 euros”. Estos ingresos, aseguran, se han logrado aumentar ligeramente debido a las cuotas de socios, a pesar de la habitual pérdida paulatina de benefactores, “así como el compromiso de la Xunta, que ha incrementado su aportación máxima en alrededor de 30.000 euros”.

Otro aspecto del que se da cuenta en la memoria anual es el donativo anual de víveres, que cae cada año que pasa. Así, la cantidad de alimentos recibida en 2025 es de 71.080 kilos, la más baja hasta ahora. Cabe destacar que cada ejercicio se recogen menos donativos en especie. De hecho, desde 2019 siempre se ha situado a la baja esta cuenta. Por comparar, en aquella anualidad se recogieron en las instalaciones sociales ferrolanas 143.170 kilos de comida, más de doble que lo recibido en el ejercicio 2025, lo que evidencia una tendencia a la baja sostenida en el tiempo que, a la vista de los precios de la lista de la compra, no parece vaya a cambiar.

Cambios organizativos

Desde la entidad que preside Antonio Tostado se recuerda que ha sido determinante en el devenir de la Cocina Económica el cambio organizativo “impuesto por el Ministerio de Trabajo”. Como se recordará, el servicio de Inspección les ordenó aumentar el tiempo de descanso semanal de las trabajadoras, lo que obligó a modificar sus condiciones. Este hecho propició que dos de las tres trabajadoras de la cocina ejercieran su derecho a renunciar llevando a modificar el servicio de modo que el servicio de catering que se encargaba de las comidas en fin de semana se haga cargo de las mismas a diario.

Entre los objetivos citados por la entidad social para el presente año 2026 está el de ampliar el número de socios, lo que contribuirá a paliar la pérdida paulatina de los mismos, ya que muchos son gente mayor que ha ido falleciendo.