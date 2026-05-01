El Foro Cidadán concreta su reunión con la representación de Renfe en Galicia

La plataforma sigue a la espera de fijar la fecha para el encuentro con la Secretaría de Estado de Transportes Daniel Alexandre

El próximo lunes, día 4, el Ateneo Ferrolán acogerá por la mañana el comprometido encuentro entre el Foro Cidadán polo Ferrocarril y el responsable institucional de Renfe en Galicia y la gerencia del servicio de ancho métrico –la antigua FEVE– en Asturias y la comunidad gallega. Esta reunión, que ya fue avanzada por la propia plataforma el pasado 24 de abril pero de la que no se concretó cuándo se celebraría, se centrará principalmente en la necesidad de replantear los horarios y frecuencias actuales entre la ciudad naval y A Coruña y Ribadeo para adaptarlas a las necesidades de la vecindad.

Tal y como señaló la entidad a través de un comunicado, desde el Foro se busca exponer “os argumentos e as razóns polas que entende que Renfe debe aceptar as propostas”, las cuales, recuerda, “recollen o froito do traballo realizado” por este ente ciudadano durante los últimos meses. A este respecto, la plataforma incidió en que esta nueva configuración del servicio se basa “nunha serie de enquisas e reunións” con una parte “significativa e representativa” de la vecindad de las comarcas afectadas, así como en un estudio sobre los horarios y frecuencias que estaban en funcionamiento durante los momentos de mayor demanda de esta prestación.

Estas propuestas, recordó, ya fueron remitidas por escrito previamente a la representación de la empresa pública en Galicia de cara a la celebración de la reunión. De igual modo, el Foro apuntó que el encuentro servirá también para aclarar todas las dudas que los responsables puedan tener con el objetivo de que se dé respuesta a sus demandas en el tiempo más breve posible.

Por último, desde la entidad se volvió a insistir en la necesidad de concretar la cita comprometida pero no fijada con la Secretaría de Estado de Transporte para abordar medidas de mayor calado, como la modernización de ambos trazados, la ejecución del bypass de Betanzos, la electrificación de las vías e incluso la falta de material.