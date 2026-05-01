Canido se viste de verde para la celebración de uno de sus festejos más emblemáticos

Hubo actividades para todos los públicos Jorge Meis

Un año más, el barrio alto de la ciudad naval, Canido, se ha vestido de gala –o, más bien, de motivos vegetales– para celebrar un festejo que ya forma tanta parte de su ADN como el festival de As Meninas: Os Maios. Así, el buen tiempo acompañó este viernes la jornada inaugural del evento –las predicciones no son especialmente positivas para el resto del fin de semana, según el portal Meteogalicia, con chubascos hasta el lunes–, con un cielo algo nublado pero que a la vez aportaba una temperatura ideal para disfrutar de las propuestas que entidades y comercios de la zona habían preparado para los vecinos.

De este modo, el festejo arrancó al mediodía con dos frentes diferenciados: por una parte, el centro cívico acogió la quinta edición de la Feira do Disco con Ferror Records, una iniciativa integrada en Os Maios pero con identidad propia; por otra, en la plaza Fernando Miramontes, tuvo lugar la I Foliada Obreira, una propuesta sociocultural en consonancia con la otra efeméride que se celebró este viernes, el Día Internacional de los Trabajadores.

En el caso de la cita en el local social, al igual que en años anteriores, combinó la venta de discos con una interesante propuesta musical que abarcó desde el rock ya nostálgico de O Caimán do Río Tea hasta el house de Robot City. Y todo esto acompañado bebida, pulpo y hamburguesas para que ninguno de los asistentes pasase hambre. En paralelo, la iniciativa en Fernando Miramontes arrancó al mediodía con un taller de baile gallego para todas las edades, al que siguieron interpretaciones de música tradicional a cargo de las Pandereteiras e Cantareiras de Muíño, Agarimo de Catabois y Vai Rañala Meu, todo ello acompañado de su propia oferta gastronómica. De esta forma, si bien durante los primeros compases de la jornada la asistencia estuvo más repartida, el grueso de los participantes se fue concentrando en torno al centro cívico sobre las 14.00 horas, prácticamente completando su aforo poco tiempo después.

La programación de la tarde, asimismo, se focalizó en el entorno del centro cívico, con un taller de pinta caras y una representación teatral bajo una carpa instalada en la explanada frente al local social, que a su vez se complementó con unos ‘coches de choque’ instalados en un lateral del mismo. Así, mientras los más pequeños disfrutaban de estas actividades, los mayores continuaron la fiesta en el espacio vecinal, que en torno a las 19.00 horas estaba ya “a reventar”.

Flujo continuo

“En contra do que se poida pensar, Os Maios a pé de rúa congregaron a centos de persoas que pasaron pola Foliada Obreira, pola Feira do Disco, e ademáis non só iso, houbo unha gran circulación de xente por todo o barrio”, celebró el presidente de la Asociación Vecinal de Canido, Roberto Taboada, detallando que la participación no solo se hizo evidente en las propuestas planteadas, sino en las propias terrazas de los bares y restaurantes de la zona, que estuvieron completas todo el día. En este sentido, el representante reconoce que no es un inicio como el de otros festejos, dado que coincide con festivo y con las manifestaciones del Primeiro de Maio, y que, por ello, la asistencia, al menos durante la primera mitad del día, es más reducida, pero que aún así el volumen de personas le sorprendió.

Como dato curioso y a modo de ejemplo, el presidente de la AV detalló que el pulpeiro contratado para la Feira do Disco agotó por completo sus existencias. “A verdade é que, para ser a primeira xornada, o listón está moi alto”, sentenció.

En cuanto a las expectativas para el resto de los días, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, Taboada señaló que hoy sábado había “unha franxa complicada, cunha posibilidade alta de choiva na tarde-noite” y que mañana domingo “imos esperar ata o último momento pola cuestión da comida na rúa”, dado que, si al final se registran los chubascos anunciados, tendrán que trasladarla a las instalaciones del CEIP de Canido.

La programación, de este modo, continuará con varios espectáculos itinerantes entre las 12.00 y las 14.00 horas y por la tarde un torneo infantil de fútbol sala en el colegio, una nueva sesión de pinta caras y teatro frente al centro cívico desde las 17.00 –además de un espectáculo de malabarismo–, un pasacalles de la mano de la banda soul-funk Os Bregadiers, y para concluir las propuestas del sábado, a partir de las 22.00 horas habrá sesión de música electrónica en el Cruceiro.