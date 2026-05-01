Apoyo unánime a la declaración como BIC de la sede ferrolana de Correos

Se solicitará a la empresa pública un plan integral de reforma del inmueble Daniel Alexandre

En el marco de una sesión notablemente tensa por los temas económicos, el apartado de mociones del pleno ordinario del mes de abril, celebrado durante la tarde de este jueves, fue, en contraste, mucho más calmado, con algunas de las propuestas logrando el apoyo, si no unánime, al menos parcial de la corporación municipal ferrolana.

Este fue el caso de la iniciativa conjunta de los grupos de la oposición, que a su vez se hacían eco de una solicitud de la asociación Memoria Histórica Democrática, para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la sede de Correos de la plaza de Galicia. En este caso, el debate giró no solo en torno al carácter patrimonial del inmueble, sino también en el hecho de que, en su fachada principal y en la vidriera interior, atesora dos de los tres escudos de la República que se conservaron durante la dictadura franquista. Así, si bien en el diálogo entre los grupos hubo algún malentendido –en cierto momento se creyó que el gobierno no apoyaría la propuesta–, la moción salió adelante de forma unánime con la incorporación de una addenda para solicitar a la empresa pública que acometa una regeneración integral del edificio de cara a su incorporación en el catálogo de bienes municipales protegidos.

Muy similar fue el caso de una propuesta presentada por Ferrol en Común (FeC) relativa a la reapertura del espacio Aquaciencia, clausurado durante la pandemia de coronavirus. En esta ocasión, PSOE, BNG y FeC defendieron la importancia de este parque como un espacio que combina la educación y el ocio, además de ser un importante activo turístico. Esta visión fue compartida por los populares, que a través del concejal de Servizos, José Tomé, relataron cómo se recuperó el proyecto de reparación de infraestructuras del mandato anterior con el objetivo de reabrirlo lo antes posible. El problema, detallaron, radica en los numerosos actos vandálicos registrados desde 2017 y que han dejado “inservibles” todos los elementos educativos, que tendrán que ser sustituidos en su gran mayoría. Así, el punto principal de la moción, la reapertura del espacio, contó con el apoyo unánime –tras añadirse una addenda para eliminar la exigencia de que se haga este mismo 2026–, mientras que el resto, incluida la recuperación del edificio anexo del Reina Sofía para que vuelva a acoger el Aula de Ecología Urbana, fueron rechazados.

En el extremo opuesto se encontró la proposición del grupo socialista en relación al saneamiento del rural, en la que se solicitaba la creación de una comisión de seguimiento de las labores, así como que se informe de forma trimestral de los avances del proyecto. En este caso, no obstante, sí que se elevó un poco más el tono del debate, principalmente por las críticas al modelo y funcionamiento del actual sistema de gestión municipal de aguas. Así, si bien el PSOE limitó el rango de la propuesta a que se mantenga al día a la oposición y que se acepte su participación, el grupo de gobierno optó por rechazar la moción al considerar que la información que se reclamaba estaba disponible y era fácilmente accesible.

En cuanto a los dos últimos puntos de la jornada, una propuesta de FeC en contra de la LGTBIfobia y otra del BNG en rechazo a la “criminalización” de las bajas laborales por parte de la Xunta, el primero salió adelante con el apoyo unánime de la cámara, mientras que el segundo no prosperó por los votos en contra del grupo municipal popular.