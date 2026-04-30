Un largo fin de semana que comienza este viernes en Canido con la fiesta de Os Maios

Maios de Canido Archivo

Os Maios en Ferrol es sinónimo de Canido, el barrio que ha hecho de esta fiesta de primavera algo más, una nueva celebración para perderse el fin de semana, y ya desde este viernes, por las calles, plazas y también negocios de la zona.

Las entidades de Canido, desde asociaciones a establecimientos agrupados en la Intrabarrial, son las encargadas de dar vida a estas fiestas, con una completa programación que se prolongará hasta el día 10 pero que tiene en este viernes, sábado y domingo sus días grandes.

Además de las construcciones vegetales y florales que adornarán el barrio y que ya se han ido construyendo estos días en el centro cívico de Canido, este viernes festivo arrancará con la apertura de un evento que se enmarca en esta fiesta pero que tiene entidad propia, la V Feira do disco con Ferror Records.

Vinilos, conciertos –O Caimán do Río, Tea, Nocturna, Batalha, Robot City Dj Set– conformarán una zona de venta, que se completa con espacios de bebida y comida, desde pulpo a hamburguesas. Será a partir de las 12.00 horas en el centro cívico del barrio.

Ya al aire libre, en la plaza Fernando Miramontes la fiesta comienza también a las 12.00 con la I Foliada Obreira, con un taller de baile gallego, al que seguirán las actuaciones de Pandereteiras e Cantareiras de Muíño, Agarimo de Catabois y Vai Rañala Meu, hasta las 16.30 horas, aproximadamente.

Ya por la tarde, los niños y niñas podrán disfrutar de una jornada dirigida a su entretenimiento, de 17.00 a 20.20 en la explanada situada frente al centro cívico. Será así el turno del taller de pintacaras o el espectáculo Animaladas.

La fiesta no acaba aquí sino que desde las 21.00 horas, con salida y llegada a la Praza do Cruceiro habrá música y cine ambulante de la mano de Lili Cleta.

Fin de semana

Os Maios siguen floreciendo el fin de semana, con actividades el sábado y el domingo durante todo el día.

Por la mañana recorrerán Canido Cantaberneiros, Galiza Souns Machine y D’Kanfurnada y, por la tarde, desde las 20.30 horas, lo harán Os Bregadiers.

Las actividades infantiles vuelven en esta tarde de sábado, en la que también habrá espacio para el deporte, con un torneo de fútbol para biberones y un homenaje a Juanjo Serantes y Juan Ramón Rico.

La fiesta seguirá de noche, de 22.00 a 24.00 horas, con la sesión de Dj, de Marcial Bescos en la Praza do Cruceiro.

La solidaridad llega el domingo con el ya famoso Toldo en el CEIP Cruceiro, desde las 11.00 horas, organizado por la parroquia de Santa Cruz, con música y donativos.

El mercado popular se abrirá a las 11.00 en la Praza de Miramontes, y la comida vecinal ocupará las calles desde las 13.00 horas, siempre y cuando el tiempo lo permita –la alternativa será el CEIP Cruceiro–.

Juegos tradicionales y música de Batukada completarán la tarde de Maios, despidiendo la actividad hasta el miércoles 6, donde vuelve la fiesta que no parará hasta el día 10.