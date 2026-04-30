Pontón lamenta la defensa “descafeinada” del ferrocarril en Madrid por parte del PSOE

La líder de los nacionalistas abogó por aplicar políticas ambiciosas para impulsar la recuperación económica Daniel Alexandre

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a denunciar esta mañana la “discriminación” sistemática que sufre Ferrol desde hace años por parte de las administraciones autonómica y central, criticando “a falta de ambición” y de “vontade política” del PSOE y el PP a la hora de enfrentar los problemas estructurales que sufre la ciudad naval. Lo hizo en el marco de la última edición de las ‘Conversas no Parador’, el foro de diálogo que organiza el Club de Prensa ferrolano y del que fue la invitada.

Así, tras la ya tradicional introducción de la periodista Julia Díaz, la representante nacionalista expuso los que, a su juicio, deben ser los grandes ejes de actuación para la recuperación económica de la zona. De este modo, el primer ámbito en el que profundizó Pontón Mondelo fue una de las grandes reclamaciones de la ciudadanía: el servicio ferroviario. A este respecto, la líder del BNG cargó con especial dureza contra los socialistas, a los que acusó de apoyar en Galicia las reivindicaciones del Foro Cidadán polo Ferrocarril, pero que luego, al llevar la cuestión a Madrid, “intenta descafeinar esa proposta”. De este modo, la portavoz señaló que la situación del servicio, con vías y trazados del siglo XIX, “non é casualidade”, sino el fruto de décadas de abandono, defendiendo así una modernización integral de la línea Ferrol-A Coruña más allá del bypass de Betanzos y una recuperación del trazado de ancho métrico hasta Oviedo que sirva como elemento vertebrador del territorio, como sí acontece en Asturias.

A nivel industrial, Ana Pontón censuró el “tandem” del PP y el PSOE, a los que acusó de obrar para que “nada se mova”. En este ámbito, volvió a defender la diversificación en la actividad de los astilleros –criticando al mismo tiempo iniciativas como el acuerdo con Pemex para la construcción de quimiqueros que terminó con la imputación de los directivos de la firma mexicana–, para lo cual reclamó un nuevo dique y un complejo integral de construcción en Navantia Ferrol. Asimismo, en el campo energético, la representante censuró que la transición actual “non é xusta”, señalando que a día de hoy el almacenamiento eléctrico es un área con gran potencial que ya se está explotando en otras comunidades, abogando, de este modo, por la creación de un centro I+D+i en As Pontes. También dentro del ámbito económico hizo referencia a la situación de la ría, afirmando que se encuentra en una situación de “colapso” y reclamando medidas concretas para su recuperación más allá del estudio encargado a la USC.

La vivienda también fue una de las áreas sensibles abordadas por Pontón, que se mostró especialmente crítica con la Xunta por la creación de vivienda pública –afirmando que se encontraba a niveles mínimos históricos–, por el “fracaso” del Plan Rexurbe en Ferrol Vello, el abandono de Recimil, el parque de vivienda pública sin uso en el barrio de Caranza y el rechazo a ejercer su derecho de compra preferente de las 14.000 VPOs que se liberalizarán en los próximos años en Galicia –alertando de que desencadenará una operación especulativa–.

Finalmente, en respuesta a preguntas de la prensa, la portavoz nacional, por un lado, rehusó confirmar si su homólogo local, Iván Rivas, encabezaría la candidatura nacionalista en la ciudad –aclarando que el BNG no se basa en un sistema de “dedazo” y que será la militancia quien elija a su representante–; y, por otro, reclamó un modelo de financiación similar al del País Vasco y Cataluña –apuntando que cada año Galicia pierde más de 4.000 millones de euros–, así como el rescate y posterior transferencia de la titularidad de la autopista AP-9.